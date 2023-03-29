https://sputniknews.com.tr/20230329/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068883559.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,1220 liradan, euro 20,7180 liradan güne başladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:13+0300
2023-03-29T09:13+0300
2023-03-29T09:13+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 19,1200 liradan alınan dolar 19,1220 liradan satılıyor. 20,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7180 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,1100 lira, euronun satış fiyatı ise 20,6840 lira olmuştu.Altın haftaya düşüşle başladıGram altın bin 206 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 954 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 795 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1963 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,811puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.69 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068833624.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,1220 liradan, euro 20,7180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,1200 liradan alınan dolar 19,1220 liradan satılıyor. 20,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7180 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,1100 lira, euronun satış fiyatı ise 20,6840 lira olmuştu.
Altın haftaya düşüşle başladı
Gram altın bin 206 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 954 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 795 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1963 dolar seviyelerinde.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,811puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.69 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.69 dolardan işlem görüyor.