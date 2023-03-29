https://sputniknews.com.tr/20230329/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068883559.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1220 liradan, euro 20,7180 liradan güne başladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T09:13+0300

2023-03-29T09:13+0300

2023-03-29T09:13+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_157f9c474690b5bb2e08ddecfd6a9dbd.jpg

Serbest piyasada 19,1200 liradan alınan dolar 19,1220 liradan satılıyor. 20,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7180 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,1100 lira, euronun satış fiyatı ise 20,6840 lira olmuştu.Altın haftaya düşüşle başladıGram altın bin 206 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 954 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 795 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1963 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,811puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.69 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068833624.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın