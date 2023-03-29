https://sputniknews.com.tr/20230329/deniz-ulasimina-firtina-engeli-ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1068881895.html

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T07:31+0300

2023-03-29T07:31+0300

2023-03-29T07:31+0300

türkiye

istanbul deniz otobüsleri (ido)

bursa deniz otobüsleri (budo)

sefer

iptal

fırtına

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103963/30/1039633083_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_615af090025bad155df6702f45cb1c6f.jpg

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, fırtına