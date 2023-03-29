https://sputniknews.com.tr/20230329/deniz-ulasimina-firtina-engeli-ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1068881895.html
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T07:31+0300
2023-03-29T07:31+0300
2023-03-29T07:31+0300
türkiye
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
sefer
iptal
fırtına
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
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istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, fırtına
istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, fırtına
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.