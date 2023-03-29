https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-temmuz-ayinda-asgari-ucrete-ara-zam-var-1068900566.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var" dedi. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:53+0300
2023-03-29T13:53+0300
2023-03-29T14:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
isveç
nato
asgari ücret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağını söyledi.Asgari ücret zammı için yıl sonunun beklenmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" dedi.İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, isveç, nato, asgari ücret
recep tayyip erdoğan, isveç, nato, asgari ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var
13:53 29.03.2023 (güncellendi: 14:05 29.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var" dedi. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağını söyledi.
Asgari ücret zammı için yıl sonunun beklenmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" dedi.
İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.