https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-temmuz-ayinda-asgari-ucrete-ara-zam-var-1068900566.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var" dedi. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T13:53+0300

2023-03-29T13:53+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

isveç

nato

asgari ücret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağını söyledi.Asgari ücret zammı için yıl sonunun beklenmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" dedi.İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.

isveç

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recep tayyip erdoğan, isveç, nato, asgari ücret