https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-saat-1400te-bbp-genel-merkezini-ziyaret-ederek-destici-ile-gorusecek-1068885390.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:11+0300
2023-03-29T10:11+0300
2023-03-29T10:32+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhur ittifakı
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te Destici ile görüşecek.Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakani-ziyaret-etti-1068858467.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhur ittifakı, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhur ittifakı, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Destici ile görüşecek
10:11 29.03.2023 (güncellendi: 10:32 29.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te Destici ile görüşecek.
Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.