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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:22+0300
2023-03-29T12:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
elektrik
doğalgaz
indirim
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın aktardığı açıklamalara göre, elektrikte yüzde 15 doğalgazda da yüzde 20 indirim uygulanacak.Erdoğan, indirimlerle ilgili "Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" şeklinde konuştu.Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının ve bakanlıklarının işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız." dediTOGG'un 170 bin ön sipariş aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı TTK'ya bin madenci alınacağını belirterek, "10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya bin madenci alıyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz.Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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recep tayyip erdoğan, ak parti, elektrik, doğalgaz, indirim
recep tayyip erdoğan, ak parti, elektrik, doğalgaz, indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

12:22 29.03.2023 (güncellendi: 12:54 29.03.2023)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz. Elektrikte de tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz." açıklamasında bulundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın aktardığı açıklamalara göre, elektrikte yüzde 15 doğalgazda da yüzde 20 indirim uygulanacak.
Erdoğan, indirimlerle ilgili "Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının ve bakanlıklarının işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız." dedi
TOGG'un 170 bin ön sipariş aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı TTK'ya bin madenci alınacağını belirterek, "10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya bin madenci alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz.
Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.
Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.
YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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