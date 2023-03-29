https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-aciklamalarda-bulunuyor-1068894173.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T12:22+0300

2023-03-29T12:22+0300

2023-03-29T12:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

elektrik

doğalgaz

indirim

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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın aktardığı açıklamalara göre, elektrikte yüzde 15 doğalgazda da yüzde 20 indirim uygulanacak.Erdoğan, indirimlerle ilgili "Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" şeklinde konuştu.Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının ve bakanlıklarının işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız." dediTOGG'un 170 bin ön sipariş aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı TTK'ya bin madenci alınacağını belirterek, "10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya bin madenci alıyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz.Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, elektrik, doğalgaz, indirim