https://sputniknews.com.tr/20230329/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1068920499.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T20:45+0300

2023-03-29T20:45+0300

2023-03-29T20:45+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

abd

jeff flake

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, abd, jeff flake