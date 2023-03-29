https://sputniknews.com.tr/20230329/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1068920499.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T20:45+0300
2023-03-29T20:45+0300
2023-03-29T20:45+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abd
jeff flake
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, abd, jeff flake
kemal kılıçdaroğlu, abd, jeff flake
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.