https://sputniknews.com.tr/20230329/cekya-cumhurbaskani-secmen-yasinin-16ya-dusurulmesinden-yanayim-1068902164.html
Çekya Cumhurbaşkanı: Seçmen yaşının 16’ya düşürülmesinden yanayım
Çekya Cumhurbaşkanı: Seçmen yaşının 16’ya düşürülmesinden yanayım
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, gençlerin ülkedeki gelişmelere ilişkin yeterince bilgiye sahip olduğunu belirterek halihazırda 18 olan oy kullanma yaşının... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:07+0300
2023-03-29T14:07+0300
2023-03-29T14:07+0300
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çekya
petr pavel
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ülkenin Moravya-Silezya Bölgesi’nde ziyaret ettiği bir okulda güncel konulara değindi.Gençlerin ülkedeki olaylara ilişin yeterince bilgi sahibi oldukları ve seçimle karar alma süreçlerine dahil olmalarının herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını kaydeden Pavel, "Seçmen yaşının 18’den 16’ya düşürülmesinden yanayım" dedi.Pavel, dün çeşitli üniversitelerin sözel bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin düşük maaşlar nedeniyle düzenlediği gösteriye de değinerek öğretim üyelerinin maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/cekyada-eski-basbakan-babise-mesajli-bagis-bu-paralarla-kendine-omurga-al-cunku-omurgasizsin-1065816960.html
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çekya, petr pavel, seçmen
çekya, petr pavel, seçmen
Çekya Cumhurbaşkanı: Seçmen yaşının 16’ya düşürülmesinden yanayım
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, gençlerin ülkedeki gelişmelere ilişkin yeterince bilgiye sahip olduğunu belirterek halihazırda 18 olan oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinden yana olduğunu söyledi.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ülkenin Moravya-Silezya Bölgesi’nde ziyaret ettiği bir okulda güncel konulara değindi.
Gençlerin ülkedeki olaylara ilişin yeterince bilgi sahibi oldukları ve seçimle karar alma süreçlerine dahil olmalarının herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını kaydeden Pavel, "Seçmen yaşının 18’den 16’ya düşürülmesinden yanayım" dedi.
Pavel, dün çeşitli üniversitelerin sözel bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin düşük maaşlar nedeniyle düzenlediği gösteriye de değinerek öğretim üyelerinin maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.