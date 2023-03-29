https://sputniknews.com.tr/20230329/carptigi-araca-parmagini-kaptirdi-1068905058.html

Çarptığı araca parmağını kaptırdı

Çarptığı araca parmağını kaptırdı

Edirne'de karşıdan karşıya geçerken bir araca çarpan kişinin parmağı koptu. kopan parmak uzun uğraşlar sonucunda bulundu ve hastaneye götürüldü. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:27+0300

2023-03-29T14:27+0300

2023-03-29T14:27+0300

türkiye

türkiye

edirne

kaza

parmak

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068904315_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0782c5191839f1adea7f3c5696d0658e.jpg

Edirne’de C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Serçe parmak 2 saat boyunca arandıA.Z.'nin serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230326/mersinde-bisiklet-yolu-coktu-1068766484.html

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, edirne, kaza, parmak, trafik