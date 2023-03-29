https://sputniknews.com.tr/20230329/carptigi-araca-parmagini-kaptirdi-1068905058.html
Çarptığı araca parmağını kaptırdı
Çarptığı araca parmağını kaptırdı
Edirne'de karşıdan karşıya geçerken bir araca çarpan kişinin parmağı koptu. kopan parmak uzun uğraşlar sonucunda bulundu ve hastaneye götürüldü. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:27+0300
2023-03-29T14:27+0300
2023-03-29T14:27+0300
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Edirne’de C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Serçe parmak 2 saat boyunca arandıA.Z.'nin serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230326/mersinde-bisiklet-yolu-coktu-1068766484.html
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türkiye, edirne, kaza, parmak, trafik
türkiye, edirne, kaza, parmak, trafik
Çarptığı araca parmağını kaptırdı
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Edirne'de karşıdan karşıya geçerken bir araca çarpan kişinin parmağı koptu. kopan parmak uzun uğraşlar sonucunda bulundu ve hastaneye götürüldü.
Edirne’de C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Serçe parmak 2 saat boyunca arandı
A.Z.'nin serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.