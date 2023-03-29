https://sputniknews.com.tr/20230329/bilisim-teknolojileri-ogretmeni-ufuk-akgun-sordu-bizler-bu-ulkenin-uvey-evlatlari-miyiz-1068899591.html

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 45 bin öğretmen alımına ilişkin kadro-branş dağılımını değerlendiren bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün, ‘Dünyanın... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T13:40+0300

2023-03-29T13:40+0300

2023-03-29T13:40+0300

seyir hali

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eğitim

yüz yüze eğitim

öğretim

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız? Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan bilişim teknolojileri öğretmeni ve eğitim teknoloğu Ufuk Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) senelerdir bilişim teknolojileri alanına yeterli kontenjanı ayırmadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Biz Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 bin öğretmen ataması bekliyorduk ama maalesef bu sayı 45 bin ile sınırlı kaldı. Bilişim teknolojileri alanında ise istihdam edilecek öğretmen sayısı 217 olarak açıklandı. 2020 yılında 50 kişilik, 2021 yılında ise 163 kişilik kontenjan ayrılmıştı. Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?’Ufuk Akgün: ‘Branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor’Ufuk Akgün Türkiye’nin bilişim teknolojileri branşına Avrupa ve Amerika’ya kıyasla daha az önem verdiğini ifade ederek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Dünyanın giderek dijitalleştiği bu dönemde maalesef branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Örneğin Avrupa ve Amerika’da ‘robotik kodlama’ dersi ana sınıfından başlayarak üniversiteye kadar devam ettiriliyor. Bizim ülkemizde böyle bir ders olmadığı gibi bilişim teknolojileri dersimiz de sadece 5. ve 6. Sınıflara haftada iki saatten zorunlu tutuluyor.’

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, eğitim, yüz yüze eğitim, öğretim , meb, milli eğitim bakanlığı (meb), аудио