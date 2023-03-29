https://sputniknews.com.tr/20230329/bilisim-teknolojileri-ogretmeni-ufuk-akgun-sordu-bizler-bu-ulkenin-uvey-evlatlari-miyiz-1068899591.html
Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?
Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 45 bin öğretmen alımına ilişkin kadro-branş dağılımını değerlendiren bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün, ‘Dünyanın... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:40+0300
2023-03-29T13:40+0300
2023-03-29T13:40+0300
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yüz yüze eğitim
öğretim
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?
Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan bilişim teknolojileri öğretmeni ve eğitim teknoloğu Ufuk Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) senelerdir bilişim teknolojileri alanına yeterli kontenjanı ayırmadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Biz Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 bin öğretmen ataması bekliyorduk ama maalesef bu sayı 45 bin ile sınırlı kaldı. Bilişim teknolojileri alanında ise istihdam edilecek öğretmen sayısı 217 olarak açıklandı. 2020 yılında 50 kişilik, 2021 yılında ise 163 kişilik kontenjan ayrılmıştı. Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?’Ufuk Akgün: ‘Branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor’Ufuk Akgün Türkiye’nin bilişim teknolojileri branşına Avrupa ve Amerika’ya kıyasla daha az önem verdiğini ifade ederek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Dünyanın giderek dijitalleştiği bu dönemde maalesef branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Örneğin Avrupa ve Amerika’da ‘robotik kodlama’ dersi ana sınıfından başlayarak üniversiteye kadar devam ettiriliyor. Bizim ülkemizde böyle bir ders olmadığı gibi bilişim teknolojileri dersimiz de sadece 5. ve 6. Sınıflara haftada iki saatten zorunlu tutuluyor.’
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
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radyo, eğitim, yüz yüze eğitim, öğretim , meb, milli eğitim bakanlığı (meb), аудио
radyo, eğitim, yüz yüze eğitim, öğretim , meb, milli eğitim bakanlığı (meb), аудио
Bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün sordu: Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 45 bin öğretmen alımına ilişkin kadro-branş dağılımını değerlendiren bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Akgün, ‘Dünyanın giderek dijitalleştiği bu dönemde maalesef branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor’ diyerek bölümlerine ayrılan kontenjan sayısını yeterli bulmadığını ifade etti.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan bilişim teknolojileri öğretmeni ve eğitim teknoloğu Ufuk Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) senelerdir bilişim teknolojileri alanına yeterli kontenjanı ayırmadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:
‘Biz Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 bin öğretmen ataması bekliyorduk ama maalesef bu sayı 45 bin ile sınırlı kaldı. Bilişim teknolojileri alanında ise istihdam edilecek öğretmen sayısı 217 olarak açıklandı. 2020 yılında 50 kişilik, 2021 yılında ise 163 kişilik kontenjan ayrılmıştı. Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?’
Ufuk Akgün: ‘Branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor’
Ufuk Akgün Türkiye’nin bilişim teknolojileri branşına Avrupa ve Amerika’ya kıyasla daha az önem verdiğini ifade ederek cümlelerini şöyle sürdürdü:
‘Dünyanın giderek dijitalleştiği bu dönemde maalesef branşımıza ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Örneğin Avrupa ve Amerika’da ‘robotik kodlama’ dersi ana sınıfından başlayarak üniversiteye kadar devam ettiriliyor. Bizim ülkemizde böyle bir ders olmadığı gibi bilişim teknolojileri dersimiz de sadece 5. ve 6. Sınıflara haftada iki saatten zorunlu tutuluyor.’