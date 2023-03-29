https://sputniknews.com.tr/20230329/beyaz-saray-netanyahunun-washington-ziyaretiyle-ilgili-henuz-bir-plan-yok-1068876904.html

Beyaz Saray: Netanyahu'nun Washington ziyaretiyle ilgili henüz bir plan yok

Beyaz Saray: Netanyahu'nun Washington ziyaretiyle ilgili henüz bir plan yok

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Washington'ı ziyaret etme olasılığıyla ilgili henüz bir planın gündemde olmadığını açıkladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

benyamin netahyahu

abd

beyaz saray

israil

olivia dalton

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Carolina​​​​'daki programı dolayısıyla seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "nispeten yakın bir zamanda" Washington'ı ziyaret edeceği açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Dalton, henüz böyle bir planın olmadığını söyledi.Dalton, Netanyahu'nun diğer İsrailli liderler gibi bir noktada ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini ancak şu an bunun gündemde olmadığını bildirdi.Diğer yandan 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis'in nisan ayında İsrail'i ziyaret etme planıyla ilgili "İsrail meselesinin" partizan bir konu haline gelme ihtimaline dair soru üzerine Dalton, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230328/netanyahunun-yargi-reformu-plani-israildeki-siyasi-krizi-nasil-atesledi-1068848728.html

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benyamin netahyahu, abd, beyaz saray, israil, olivia dalton