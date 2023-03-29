https://sputniknews.com.tr/20230329/belcikali-politikaci-ab-dogu-avrupa-ve-turkiyedeki-nukleer-savas-basliklarini-unutmus-durumda-1068925121.html
Belçikalı politikacı: AB, Doğu Avrupa ve Türkiye'deki nükleer savaş başlıklarını unutmuş durumda
Belçikalı politikacı: AB, Doğu Avrupa ve Türkiye'deki nükleer savaş başlıklarını unutmuş durumda
Belçikalı politikacı Dewinter, Rusya'nın Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırma kararını eleştiren Avrupalı yetkililerin Türkiye ve Doğu... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T22:48+0300
2023-03-29T22:48+0300
2023-03-29T22:50+0300
belçika
nükleer
ab
dünya
nato
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b751e8022dfed972c37adb23a14d0821.jpg
Belçika’da aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi’nin en etkili isimlerinden Filip Dewinter, Sputnik’e demecinde Rusya'nın Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararını eleştiren Avrupalı yetkililerin Türkiye ve Doğu Avrupa'da NATO’nun F-16 jetlerinin taşıyabildiği yaklaşık 150 adet taktik nükleer savaş başlığının bulunduğunu unuttuklarını söyledi.Avrupa'daki nükleer savaş başlıkları varlığının Soğuk Savaş'ın bir kalıntısı olduğunu dile getiren Dewinter, “Demir Perdenin yıkılmasından ve Varşova Paktı ülkelerinin topraklarında benzer silahların ortadan kalkmasından sonra o başlıkları oralarda tutmak mantıksız. Biz her şeyden önce çatışmayı çözmeyi ve kolayca bir dünya savaşına dönüşebilecek tam ölçekli çatışmayı önlemeyi düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.ABD liderliğindeki NATO ülkeleri için Ukrayna'daki durumun ‘vekil ellerle’ yürütülen Rusya ile bir çatışmaya dönüştüğü uyarısında bulunan Dewinter, aynı zamanda çatışmanın uzamasından açık bir şekilde hem politik, hem de ekonomik yarar sağlayan ülkenin ABD olduğunu vurguladı.Çin'in Ukrayna'ya yönelik barış planını desteklemeye yönelik önlem alınması gerektiğine dikkat çeken politikacı, bunun hızlı bir şekilde barış getirmese bile doğru yönde atılmış ilk adım olacağını sözlerine ekledi.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_a2cdeeaa26f264aee764e4891b2d6f29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, nükleer, ab, nato, türkiye
belçika, nükleer, ab, nato, türkiye
Belçikalı politikacı: AB, Doğu Avrupa ve Türkiye'deki nükleer savaş başlıklarını unutmuş durumda
22:48 29.03.2023 (güncellendi: 22:50 29.03.2023) Abone ol
Belçikalı politikacı Dewinter, Rusya'nın Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırma kararını eleştiren Avrupalı yetkililerin Türkiye ve Doğu Avrupa'da yaklaşık 150 adet Amerikan B61 nükleer savaş başlığının bulunduğunu unuttuklarını belirtti.
Belçika’da aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi’nin en etkili isimlerinden Filip Dewinter, Sputnik’e demecinde Rusya'nın Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararını eleştiren Avrupalı yetkililerin Türkiye ve Doğu Avrupa'da NATO’nun F-16 jetlerinin taşıyabildiği yaklaşık 150 adet taktik nükleer savaş başlığının bulunduğunu unuttuklarını söyledi.
Avrupa'daki nükleer savaş başlıkları varlığının Soğuk Savaş'ın bir kalıntısı olduğunu dile getiren Dewinter, “Demir Perdenin yıkılmasından ve Varşova Paktı ülkelerinin topraklarında benzer silahların ortadan kalkmasından sonra o başlıkları oralarda tutmak mantıksız. Biz her şeyden önce çatışmayı çözmeyi ve kolayca bir dünya savaşına dönüşebilecek tam ölçekli çatışmayı önlemeyi düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.
ABD liderliğindeki NATO ülkeleri için Ukrayna'daki durumun ‘vekil ellerle’ yürütülen Rusya ile bir çatışmaya dönüştüğü uyarısında bulunan Dewinter, aynı zamanda çatışmanın uzamasından açık bir şekilde hem politik, hem de ekonomik yarar sağlayan ülkenin ABD olduğunu vurguladı.
Çin'in Ukrayna'ya yönelik barış planını desteklemeye yönelik önlem alınması gerektiğine dikkat çeken politikacı, bunun hızlı bir şekilde barış getirmese bile doğru yönde atılmış ilk adım olacağını sözlerine ekledi.