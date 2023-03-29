https://sputniknews.com.tr/20230329/bati-medyasi-reaper-olayindan-sonra-abdnin-karadenizdeki-istihbarat-kapasitesi-azaldi-1068878034.html
Batı medyası: Reaper olayından sonra ABD’nin Karadeniz’deki istihbarat kapasitesi azaldı
Batı medyası: Reaper olayından sonra ABD’nin Karadeniz’deki istihbarat kapasitesi azaldı
MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz’de uçuş güzergahlarını değiştiren ABD’nin istihbarat toplama kapasitesinin kısıtlı... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T01:11+0300
2023-03-29T01:11+0300
2023-03-29T01:11+0300
rusya
savunma
abd
mq-9 reaper iha
karadeniz
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CNN’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Bu kesinlikle istihbarat toplama kapasitemizi sınırlandırıyor” ifadesini kullandı.İsmi açıklanmayan bir kaynak daha yeni güzergahların oluşturulmasında, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Moskova’yla doğrudan çatışmaya dönüşebilecek olaylardan kaçınma çabasını gördü. Bu kaynak, uzaktan uçuşların bir süre daha devam edeceğini, lakin eski güzergahlara dönme isteğinin olduğunu dile getirdi.CNN, bir hafta önce, ABD’nin İHA uçuşlarını Kırım ve Karadeniz’in doğusunu çevreleyen hava sahasının uzağına taşıdığını bildirmişti. Flightradar24portalından alınan veriler, bu haberi doğrulamıştı.
rusya
karadeniz
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rusya, abd, mq-9 reaper iha, karadeniz
rusya, abd, mq-9 reaper iha, karadeniz
Batı medyası: Reaper olayından sonra ABD’nin Karadeniz’deki istihbarat kapasitesi azaldı
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MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz’de uçuş güzergahlarını değiştiren ABD’nin istihbarat toplama kapasitesinin kısıtlı kaldığı belirtildi.
CNN
’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Bu kesinlikle istihbarat toplama kapasitemizi sınırlandırıyor
” ifadesini kullandı.
İsmi açıklanmayan bir kaynak daha yeni güzergahların oluşturulmasında, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Moskova’yla doğrudan çatışmaya dönüşebilecek olaylardan kaçınma çabasını gördü. Bu kaynak, uzaktan uçuşların bir süre daha devam edeceğini, lakin eski güzergahlara dönme isteğinin olduğunu dile getirdi.
CNN, bir hafta önce, ABD’nin İHA uçuşlarını Kırım ve Karadeniz’in doğusunu çevreleyen hava sahasının uzağına taşıdığını bildirmişti. Flightradar24portalından alınan veriler, bu haberi doğrulamıştı.