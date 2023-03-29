https://sputniknews.com.tr/20230329/bati-medyasi-reaper-olayindan-sonra-abdnin-karadenizdeki-istihbarat-kapasitesi-azaldi-1068878034.html

Batı medyası: Reaper olayından sonra ABD’nin Karadeniz’deki istihbarat kapasitesi azaldı

Batı medyası: Reaper olayından sonra ABD’nin Karadeniz’deki istihbarat kapasitesi azaldı

MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz’de uçuş güzergahlarını değiştiren ABD’nin istihbarat toplama kapasitesinin kısıtlı... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T01:11+0300

2023-03-29T01:11+0300

2023-03-29T01:11+0300

rusya

savunma

abd

mq-9 reaper iha

karadeniz

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CNN’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Bu kesinlikle istihbarat toplama kapasitemizi sınırlandırıyor” ifadesini kullandı.İsmi açıklanmayan bir kaynak daha yeni güzergahların oluşturulmasında, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Moskova’yla doğrudan çatışmaya dönüşebilecek olaylardan kaçınma çabasını gördü. Bu kaynak, uzaktan uçuşların bir süre daha devam edeceğini, lakin eski güzergahlara dönme isteğinin olduğunu dile getirdi.CNN, bir hafta önce, ABD’nin İHA uçuşlarını Kırım ve Karadeniz’in doğusunu çevreleyen hava sahasının uzağına taşıdığını bildirmişti. Flightradar24portalından alınan veriler, bu haberi doğrulamıştı.

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rusya, abd, mq-9 reaper iha, karadeniz