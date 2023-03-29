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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Akşener: Asgari ücret 8 bin 506 lirayken, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek hakarettir
Akşener: Asgari ücret 8 bin 506 lirayken, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek hakarettir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücretin, 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle; emekli... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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meral akşener, tbmm, iyi parti
meral akşener, tbmm, iyi parti

Akşener: Asgari ücret 8 bin 506 lirayken, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek hakarettir

10:54 29.03.2023 (güncellendi: 11:19 29.03.2023)
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücretin, 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle; emekli vatandaşlarımıza hakarettir" dedi.
Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Mesela, bir Nebati Bakan vardı, hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona, bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri, göreniniz var mı? Son zamanlarda, çıkıp da, alışılmış absürtlüğüyle, açıklamalar yaptığını, duyanınız var mı? Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, Çiftçi tarlasına yaşlı gözlerle bakıyorken; kayıp bakan Nemo’nun, neden ortalıkta olmadığını, bileniniz var mı? Ben söyleyeyim. Çünkü şu sıralar, o koltuktan bir kalkarsa, bir daha oturamayacağını, en iyi kendisi biliyor da ondan. Ama yanlış olmasın; Kendisi bir tek, Sayın Erdoğan’ın, basın açıklamaları olunca, aniden ortalıkla beliriveriyor. O da, açıklama yapmak için değil; kameralar önünde, spot yer kapabilmek için. Bu arkadaşlar artık, fotoğraf çekilirken bile, rant kovalıyor yani.
Çünkü asgari ücretin, 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle; emekli vatandaşlarımıza hakarettir.
Nitekim; Sayın Erdoğan’ın, Hatay ziyaretindeki, tek rezalet, temel atma töreninden ibaret değildi. Kendisi önce, kürsüye çıkıp dedi ki; “Burası “CE-HA-PE’li” demedik. Bunlar da, vatandaşımız dedik.” Ya, “Bunlar da” vatandaşıymış. Şu edepsizliğe bir bakar mısınız? Şu nobranlığa bir bakar mısınız? Şu bilinç altına bir bakar mısınız? Şaka gibi ama gerçek. Üstelik; işine gelince, “Milletin adamıyım.” diye, ortalıkta gezinen, bu zat bu sözleri, depremzede vatandaşlarımıza söyledi. Bu sözleri, acılı annelere, babalara, çocuklara söyledi.
Nitekim; Sen meydanlara çıkıp; “Hani belediyeler nerede? Deprem bölgelerine uğradılar mı?” diye iftira atarken; Biz Mansur Başkan’la, Ekrem Başkan’la, Kahramanmaraşlı, Hataylı kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Sen, “belediyeler buralara gelmediler” diye, kendini kandırıyorsun ama vatandaşlarımız, onlara; “Allah sizden razı olsun” diyor.
Hatay’ı da, Kahramanmaraş’ı da, Adıyaman’ı da, Malatya’yı da ayağa kaldıracağız.
Nurdağı’nı da, Hassa’yı da, Kırıkhan’ı da yeniden kuracağız. Üstelik öyle, sahte temel atma törenleriyle değil. Hastanesiyle, insani sanayi bölgeleriyle, okullarıyla, turizm merkezleriyle, parklarıyla, spor alanlarıyla, bu şehirlerimizi, Türkiye’nin, yeni cazibe merkezleri hâline getireceğiz. 21 yıldır, rantçıların elinde, cehenneme çevrilen şehirlerimizi, cennet bahçelerine dönüştüreceğiz.
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En düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi
27 Mart, 23:49
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