Akşener: Asgari ücret 8 bin 506 lirayken, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek hakarettir

Mesela, bir Nebati Bakan vardı, hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona, bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri, göreniniz var mı? Son zamanlarda, çıkıp da, alışılmış absürtlüğüyle, açıklamalar yaptığını, duyanınız var mı? Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, Çiftçi tarlasına yaşlı gözlerle bakıyorken; kayıp bakan Nemo’nun, neden ortalıkta olmadığını, bileniniz var mı? Ben söyleyeyim. Çünkü şu sıralar, o koltuktan bir kalkarsa, bir daha oturamayacağını, en iyi kendisi biliyor da ondan. Ama yanlış olmasın; Kendisi bir tek, Sayın Erdoğan’ın, basın açıklamaları olunca, aniden ortalıkla beliriveriyor. O da, açıklama yapmak için değil; kameralar önünde, spot yer kapabilmek için. Bu arkadaşlar artık, fotoğraf çekilirken bile, rant kovalıyor yani. Mesela, bir Nebati Bakan vardı, hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona, bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri, göreniniz var mı? Son zamanlarda, çıkıp da, alışılmış absürtlüğüyle, açıklamalar yaptığını, duyanınız var mı? Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, Çiftçi tarlasına yaşlı gözlerle bakıyorken; kayıp bakan Nemo’nun, neden ortalıkta olmadığını, bileniniz var mı? Ben söyleyeyim. Çünkü şu sıralar, o koltuktan bir kalkarsa, bir daha oturamayacağını, en iyi kendisi biliyor da ondan. Ama yanlış olmasın; Kendisi bir tek, Sayın Erdoğan’ın, basın açıklamaları olunca, aniden ortalıkla beliriveriyor. O da, açıklama yapmak için değil; kameralar önünde, spot yer kapabilmek için. Bu arkadaşlar artık, fotoğraf çekilirken bile, rant kovalıyor yani.

Çünkü asgari ücretin, 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle; emekli vatandaşlarımıza hakarettir. Çünkü asgari ücretin, 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede, 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle; emekli vatandaşlarımıza hakarettir.

Nitekim; Sayın Erdoğan’ın, Hatay ziyaretindeki, tek rezalet, temel atma töreninden ibaret değildi. Kendisi önce, kürsüye çıkıp dedi ki; “Burası “CE-HA-PE’li” demedik. Bunlar da, vatandaşımız dedik.” Ya, “Bunlar da” vatandaşıymış. Şu edepsizliğe bir bakar mısınız? Şu nobranlığa bir bakar mısınız? Şu bilinç altına bir bakar mısınız? Şaka gibi ama gerçek. Üstelik; işine gelince, “Milletin adamıyım.” diye, ortalıkta gezinen, bu zat bu sözleri, depremzede vatandaşlarımıza söyledi. Bu sözleri, acılı annelere, babalara, çocuklara söyledi. Nitekim; Sayın Erdoğan’ın, Hatay ziyaretindeki, tek rezalet, temel atma töreninden ibaret değildi. Kendisi önce, kürsüye çıkıp dedi ki; “Burası “CE-HA-PE’li” demedik. Bunlar da, vatandaşımız dedik.” Ya, “Bunlar da” vatandaşıymış. Şu edepsizliğe bir bakar mısınız? Şu nobranlığa bir bakar mısınız? Şu bilinç altına bir bakar mısınız? Şaka gibi ama gerçek. Üstelik; işine gelince, “Milletin adamıyım.” diye, ortalıkta gezinen, bu zat bu sözleri, depremzede vatandaşlarımıza söyledi. Bu sözleri, acılı annelere, babalara, çocuklara söyledi.

Nitekim; Sen meydanlara çıkıp; “Hani belediyeler nerede? Deprem bölgelerine uğradılar mı?” diye iftira atarken; Biz Mansur Başkan’la, Ekrem Başkan’la, Kahramanmaraşlı, Hataylı kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Sen, “belediyeler buralara gelmediler” diye, kendini kandırıyorsun ama vatandaşlarımız, onlara; “Allah sizden razı olsun” diyor. Nitekim; Sen meydanlara çıkıp; “Hani belediyeler nerede? Deprem bölgelerine uğradılar mı?” diye iftira atarken; Biz Mansur Başkan’la, Ekrem Başkan’la, Kahramanmaraşlı, Hataylı kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Sen, “belediyeler buralara gelmediler” diye, kendini kandırıyorsun ama vatandaşlarımız, onlara; “Allah sizden razı olsun” diyor.