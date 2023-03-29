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SON DAKİKA | Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-huda-par-bizim-listemizden-girecek-1068901603.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: HÜDA-PAR bizim listemizden girecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: HÜDA-PAR bizim listemizden girecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararına ilişkin, "HÜDAPAR... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:04+0300
2023-03-29T14:04+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
hüda-par
ali ihsan yavuz
ak parti
cumhurbaşkanı
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Yavuz, partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Milletvekili Seçim Kanunu'na göre 41 yerde liste olmadığı sürece seçime girilemediğine dikkati çeken Yavuz, "41 yerde logonuzla girerken 41 yerin dışında yer yer ortak liste yapmanın adını hibrit model olarak tanımladılar. Biz de oradan gidiyoruz. Bu, bizim açımızdan olur olmaz ona bir şey söylemiyorum. Ama partiler buna kafa yoruyor." diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listelerinden girme kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavuz, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Bu zeminde buluştuğumuzu ve anlaştığımızı ben zaten bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum şu anda söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır." görüşünü paylaştı.Yavuz, hangi partiye oy verilmişse o partiden milletvekili çıkacağını, çıkartamıyorsa o oyların yok sayılacağını söyledi.Bunu hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın bildiğini anlatan Yavuz, "Buna ilişkin (Millet İttifakı) bu saatten sonra ne yapar ne yapmaz hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/bahceli-hur-dava-partisi-teroru-reddetmistir-yasadisi-orgutle-baginin-olmadigini-paylasmistir-1068773049.html
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seçim, hüda-par, ali ihsan yavuz, ak parti, cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: HÜDA-PAR bizim listemizden girecek

14:04 29.03.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararına ilişkin, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır." dedi.
Yavuz, partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milletvekili Seçim Kanunu'na göre 41 yerde liste olmadığı sürece seçime girilemediğine dikkati çeken Yavuz, "41 yerde logonuzla girerken 41 yerin dışında yer yer ortak liste yapmanın adını hibrit model olarak tanımladılar. Biz de oradan gidiyoruz. Bu, bizim açımızdan olur olmaz ona bir şey söylemiyorum. Ama partiler buna kafa yoruyor." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listelerinden girme kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavuz, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Bu zeminde buluştuğumuzu ve anlaştığımızı ben zaten bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum şu anda söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır." görüşünü paylaştı.
Yavuz, hangi partiye oy verilmişse o partiden milletvekili çıkacağını, çıkartamıyorsa o oyların yok sayılacağını söyledi.
Bunu hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın bildiğini anlatan Yavuz, "Buna ilişkin (Millet İttifakı) bu saatten sonra ne yapar ne yapmaz hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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