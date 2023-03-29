https://sputniknews.com.tr/20230329/adanada-saganak-yagis-yollari-gole-cevirdi-1068881314.html

Adana’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T06:55+0300

2023-03-29T06:55+0300

2023-03-29T06:55+0300

türkiye

adana

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

su baskını

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Şehirde gece yarısı kısa süreli yağan sağanak yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/kis-geri-geldi-meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-1068880694.html

türkiye

adana

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adana, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, su baskını