https://sputniknews.com.tr/20230329/adanada-saganak-yagis-yollari-gole-cevirdi-1068881314.html
Adana’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
Adana’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T06:55+0300
2023-03-29T06:55+0300
2023-03-29T06:55+0300
türkiye
adana
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
su baskını
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Şehirde gece yarısı kısa süreli yağan sağanak yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kis-geri-geldi-meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-1068880694.html
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adana
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adana, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, su baskını
adana, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, su baskını
Adana’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
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Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Şehirde gece yarısı kısa süreli yağan sağanak yağış etkili oldu.
Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.
Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.