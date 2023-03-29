https://sputniknews.com.tr/20230329/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-muharrem-inceye-ne-teklif-edecek-1068883999.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu ve " 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T09:28+0300

2023-03-29T09:28+0300

2023-03-29T09:37+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı 'Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?' isimli yazısında, Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin, "14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirtmek isterim. Hatta en kritik görüşme. Çünkü Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek" yorumunu yaptı.Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html

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muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi