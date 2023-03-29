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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-muharrem-inceye-ne-teklif-edecek-1068883999.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu ve " 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı 'Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?' isimli yazısında, Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin, "14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirtmek isterim. Hatta en kritik görüşme. Çünkü Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek" yorumunu yaptı.Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html
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muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi
muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?

09:28 29.03.2023 (güncellendi: 09:37 29.03.2023)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© DHA
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Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu ve "
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı 'Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek?' isimli yazısında, Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin, "14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirtmek isterim. Hatta en kritik görüşme. Çünkü Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek" yorumunu yaptı.
Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Üzerinde büyük bir mahalle baskısı olmasına rağmen Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Kemal Kılıçdaroğlu hangi önerilerle gelecek, ona bakacak. Eğer Kılıçdaroğlu’nun çantasında İnce’yi ikna edecek teklifler yoksa ikna etmesi zor gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu yapıcı olarak yaklaşırsa yeni bir süreç başlayabilir."
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi lideri İnce'yi ziyaret edecek
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