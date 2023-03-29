https://sputniknews.com.tr/20230329/abd-baskanina-1991-ve-2002de-iraka-yonelik-askeri-guc-kullanma-imkani-veren-yasa-iptal-edildi-1068919587.html
ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yasa iptal edildi
ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yasa iptal edildi
ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yetkinin resmi olarak iptal edilmesine yönelik yasa tasarısı Senato'dan geçti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T20:05+0300
2023-03-29T20:05+0300
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abd, irak
ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yasa iptal edildi
20:05 29.03.2023 (güncellendi: 20:12 29.03.2023) Abone ol
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ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yetkinin resmi olarak iptal edilmesine yönelik yasa tasarısı Senato'dan geçti.