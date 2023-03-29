https://sputniknews.com.tr/20230329/abd-baskani-biden-israilin-ic-islerine-karistiklari-yonundeki-iddialari-reddetti-1068880350.html
ABD Başkanı Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti
ABD Başkanı Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek, "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T04:49+0300
2023-03-29T04:49+0300
2023-03-29T04:49+0300
dünya
abd
joe biden
beyaz saray
benyamin netanyahu
israil
yargı reformu
görüşme
ikili görüşme
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066183395_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8cadc76101533e38d2a8109fb7e661ff.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Karolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham'da ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim" yanıtını verdi.İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.Biden, "Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim" diyerek, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.Yakın zamanda görüşme yokNetanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.Biden, ABD'nin İsrail'in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/eski-israil-savunma-bakani-gantz-biden-hukumete-uyari-mesaji-gonderdi-1068879160.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066183395_39:0:1100:796_1920x0_80_0_0_e4e07ca641362e5f1bf409e71101d41d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, beyaz saray, benyamin netanyahu, israil, yargı reformu, görüşme, ikili görüşme, ortadoğu
abd, joe biden, beyaz saray, benyamin netanyahu, israil, yargı reformu, görüşme, ikili görüşme, ortadoğu
ABD Başkanı Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek, "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Karolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham'da ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim" yanıtını verdi.
İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.
Biden, "Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim" diyerek, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.
Yakın zamanda görüşme yok
Netanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.
Biden, ABD'nin İsrail'in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" dedi.