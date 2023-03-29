https://sputniknews.com.tr/20230329/abd-baskani-biden-israilin-ic-islerine-karistiklari-yonundeki-iddialari-reddetti-1068880350.html

ABD Başkanı Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti

ABD Başkanı Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek, "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T04:49+0300

2023-03-29T04:49+0300

2023-03-29T04:49+0300

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israil

yargı reformu

görüşme

ikili görüşme

ortadoğu

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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Karolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham'da ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim" yanıtını verdi.İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.Biden, "Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim" diyerek, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.Yakın zamanda görüşme yokNetanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.Biden, ABD'nin İsrail'in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/eski-israil-savunma-bakani-gantz-biden-hukumete-uyari-mesaji-gonderdi-1068879160.html

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abd, joe biden, beyaz saray, benyamin netanyahu, israil, yargı reformu, görüşme, ikili görüşme, ortadoğu