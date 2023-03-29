https://sputniknews.com.tr/20230329/1-gunluk-yagislarin-ardindan-istanbuldaki-barajlarda-yuzde-1lik-artis-1068907403.html
1 günlük yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda yüzde 1'lik artış
1 günlük yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda yüzde 1'lik artış
İSKİ verilerine göre İstanbul'da 1 günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında yüzde 1 oranında bir artış kaydedildi. Kentte... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:59+0300
2023-03-29T14:59+0300
2023-03-29T14:59+0300
türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
istanbul
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İSKİ verilerine göre ise megakentte son 1 haftadaki yağışların ardından ölçülen değişim yüzde 1.72 oldu. Buna göre baraj doluluk oranı yüzde 38.61 olarak ölçüldü.Bu oranın yüzde 1'i ise son 1 günde kaydedildi. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi. Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.SKİ verilerine Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu kaydedildi.
türkiye
istanbul
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, istanbul
1 günlük yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda yüzde 1'lik artış
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İSKİ verilerine göre İstanbul'da 1 günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında yüzde 1 oranında bir artış kaydedildi. Kentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 38.61'e yükseldi
İSKİ verilerine göre ise megakentte son 1 haftadaki yağışların ardından ölçülen değişim yüzde 1.72 oldu. Buna göre baraj doluluk oranı yüzde 38.61 olarak ölçüldü.
Bu oranın yüzde 1'i ise son 1 günde kaydedildi. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi. Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.
SKİ verilerine Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu kaydedildi.