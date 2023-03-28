Yurt dışından gelip poşetlerle götürüyorlardı: Amasya'daki kardelenleri koparmanın cezası 244 bin TL

© İHA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan başvuruyla bölgede kardelen varlığı kaydedilen 100 dekarlık alanın koruma altına alındığını anlatan Mehmet Uyanık, “Soğanımsı bir bitki olduğu için yurt dışından ve yurt içinden gelip sökerek poşetlerle götürmek isteyenler var. Bu tamamen yasak. Biz de sıkı takipçisiyiz” diye konuştu.