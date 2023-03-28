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Yurt dışından gelip poşetlerle götürüyorlardı: Amasya'daki kardelenleri koparmanın cezası 244 bin TL
Yurt dışından gelip poşetlerle götürüyorlardı: Amasya'daki kardelenleri koparmanın cezası 244 bin TL
Amasya’nın zirvesi Akdağ’da varlıkları fark edilen ilkbaharın müjdecisi beyaz ve sarı renkli kardelenler koruma altına alındı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, фото, çiçek, para cezası, amasya
fotoğraf, фото, çiçek, para cezası, amasya

Yurt dışından gelip poşetlerle götürüyorlardı: Amasya'daki kardelenleri koparmanın cezası 244 bin TL

12:32 28.03.2023 (güncellendi: 12:40 28.03.2023)
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Amasya’nın zirvesi Akdağ’da varlıkları fark edilen ilkbaharın müjdecisi beyaz ve sarı renkli kardelenler koruma altına alındı.
© İHAZiyaret beldesine bağlı bin 500 rakımlı Alanoluğu mevkisinde erimeye başlayan karların arasından yükselen bu çiçeklerin koparılması yasak.
Akdağ’ın kardelenleri koruma altına alındı: Cezası 244 bin TL - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Ziyaret beldesine bağlı bin 500 rakımlı Alanoluğu mevkisinde erimeye başlayan karların arasından yükselen bu çiçeklerin koparılması yasak.
© İHAKardelenlerin yumrularının sökülmesinin cezasının 244 bin 315 TL olduğu öğrenildi.
Akdağ’ın kardelenleri koruma altına alındı: Cezası 244 bin TL - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kardelenlerin yumrularının sökülmesinin cezasının 244 bin 315 TL olduğu öğrenildi.
© İHABölgedeki kardelen varlığının 7 yıl önce tespit edildiğini açıklayan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Biz bunu ilkbaharda çıkan bir bitki olarak görüyorduk. Hatta halkımız ‘akçiğdem’ derdi. Fakat literatürde kardelen olduğu belirlendi” dedi.
Akdağ’ın kardelenleri koruma altına alındı: Cezası 244 bin TL - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Bölgedeki kardelen varlığının 7 yıl önce tespit edildiğini açıklayan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Biz bunu ilkbaharda çıkan bir bitki olarak görüyorduk. Hatta halkımız ‘akçiğdem’ derdi. Fakat literatürde kardelen olduğu belirlendi” dedi.
© İHABu yıl yeteri kadar kar yağışı alamayan bölgenin il merkezine sadece 13 kilometre mesafelik konumu dolayısıyla çeşitli spor aktiviteleri ve yayla turizmi açısından çok elverişli olduğunu belirten Başkan Uyanık, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.
Akdağ’ın kardelenleri koruma altına alındı: Cezası 244 bin TL - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bu yıl yeteri kadar kar yağışı alamayan bölgenin il merkezine sadece 13 kilometre mesafelik konumu dolayısıyla çeşitli spor aktiviteleri ve yayla turizmi açısından çok elverişli olduğunu belirten Başkan Uyanık, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan başvuruyla bölgede kardelen varlığı kaydedilen 100 dekarlık alanın koruma altına alındığını anlatan Mehmet Uyanık, “Soğanımsı bir bitki olduğu için yurt dışından ve yurt içinden gelip sökerek poşetlerle götürmek isteyenler var. Bu tamamen yasak. Biz de sıkı takipçisiyiz” diye konuştu.
Akdağ’ın kardelenleri koruma altına alındı: Cezası 244 bin TL - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan başvuruyla bölgede kardelen varlığı kaydedilen 100 dekarlık alanın koruma altına alındığını anlatan Mehmet Uyanık, “Soğanımsı bir bitki olduğu için yurt dışından ve yurt içinden gelip sökerek poşetlerle götürmek isteyenler var. Bu tamamen yasak. Biz de sıkı takipçisiyiz” diye konuştu.
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