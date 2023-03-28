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https://sputniknews.com.tr/20230328/yunanistanda-genel-secimler-21-mayista-1068848340.html
Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta
Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta
Yunanistan'da genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:30+0300
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dünya
yunanistan
seçim
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39.85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/devlet-icinde-devlet-uyarisi-yapan-yunanistan-basbakani-micotakis-mafyalara-boyun-egmeyecegiz-1068789021.html
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yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis
yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis

Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta

13:30 28.03.2023
© AFP 2023Yunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023
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Yunanistan'da genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.
Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.
Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.
Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39.85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz
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