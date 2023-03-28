https://sputniknews.com.tr/20230328/yunanistanda-genel-secimler-21-mayista-1068848340.html
Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta
Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta
Yunanistan'da genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:30+0300
2023-03-28T13:30+0300
2023-03-28T13:30+0300
dünya
yunanistan
seçim
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39.85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/devlet-icinde-devlet-uyarisi-yapan-yunanistan-basbakani-micotakis-mafyalara-boyun-egmeyecegiz-1068789021.html
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yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis
yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis
Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta
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Yunanistan'da genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.
Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.
Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.
Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39.85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.