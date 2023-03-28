https://sputniknews.com.tr/20230328/yoldan-gecen-kadinlari-ofise-cagirdigi-iddia-edilmisti-selami-sahinin-menajerlik-sirketinden-yanit-1068858723.html

Yoldan geçen kadınları ofise çağırdığı iddia edilmişti: Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yanıt

Yoldan geçen kadınları ofise çağırdığı iddia edilmişti: Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yanıt

Selami Şahin'in menajerlik şirketi, Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği haberini, "Hayranlarıyla yarattığı samimi diyaloglar yanlış... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T16:58+0300

2023-03-28T16:58+0300

2023-03-28T16:58+0300

selami şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068858691_0:0:764:431_1920x0_80_0_0_f252ce8e482d1dd058b06244e5ecab21.jpg

Şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki bir AVM'nin önünde yoldan geçen kadınları taciz ettiği ve ofisine davet ettiği öne sürüldü. Basına yansıyan görüntülerin ardından Şahin'in menajerlik şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, çevredekiler Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet etmesinden rahatsız olduklarını belirtti.'Yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz.Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Saygılarımızla."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selami şahin