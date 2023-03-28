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https://sputniknews.com.tr/20230328/yoldan-gecen-kadinlari-ofise-cagirdigi-iddia-edilmisti-selami-sahinin-menajerlik-sirketinden-yanit-1068858723.html
Yoldan geçen kadınları ofise çağırdığı iddia edilmişti: Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yanıt
Yoldan geçen kadınları ofise çağırdığı iddia edilmişti: Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yanıt
Selami Şahin'in menajerlik şirketi, Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği haberini, "Hayranlarıyla yarattığı samimi diyaloglar yanlış... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T16:58+0300
2023-03-28T16:58+0300
selami şahin
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Şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki bir AVM'nin önünde yoldan geçen kadınları taciz ettiği ve ofisine davet ettiği öne sürüldü. Basına yansıyan görüntülerin ardından Şahin'in menajerlik şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, çevredekiler Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet etmesinden rahatsız olduklarını belirtti.'Yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz.Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Saygılarımızla."
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selami şahin

Yoldan geçen kadınları ofise çağırdığı iddia edilmişti: Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yanıt

16:58 28.03.2023
© Instagram/Selami ŞahinSelami Şahin
Selami Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Instagram/Selami Şahin
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Selami Şahin'in menajerlik şirketi, Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği haberini, "Hayranlarıyla yarattığı samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir" diyerek yalanladı.
Şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki bir AVM'nin önünde yoldan geçen kadınları taciz ettiği ve ofisine davet ettiği öne sürüldü. Basına yansıyan görüntülerin ardından Şahin'in menajerlik şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, çevredekiler Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet etmesinden rahatsız olduklarını belirtti.

'Yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz.
Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.
Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Saygılarımızla."
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