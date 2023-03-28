https://sputniknews.com.tr/20230328/yargida-yeni-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-kabul-edildi-1068865540.html
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T19:19+0300
2023-03-28T19:19+0300
2023-03-28T19:19+0300
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yargıtay, tbmm genel kurulu
yargıtay, tbmm genel kurulu
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.