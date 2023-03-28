Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.