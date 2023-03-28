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Türkiye kar etkisi altına giriyor: Sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek
Türkiye kar etkisi altına giriyor: Sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek
Meteoroloji 28 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında yurt... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T06:42+0300
2023-03-28T06:42+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
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Hava sıcaklıklarının son günlerde yükselmesinin ardından ani düşüşler yaşanacak. Yaşanan bahar havası yerini soğuk ve karlı günlere bırakmaya hazırlanıyor.TRT Haber'in haberine göre, Öyle ki Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor.'Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor'Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, soğuk havanın salı gününden itibaren etkili olmaya başlayacağını söyleyerek, “Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Yarın geceden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş gerçekleşecek ve çarşamba günü pek çok bölgemizde kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Çok fazla kalmayacak ve hava sıcakları yeniden yükselecek” diyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey be batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu İle Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya ve Isparta çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeybatı kesimleri le zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın iç kesimlerinde güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKARS 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDİYARBAKIR 6°C, 19°CParçalı bulutluGAZİANTEP 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 9°C, 18°CParçalı bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, hava durumu, istanbul hava durumu, kar, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, hava durumu, istanbul hava durumu, kar, kar yağışı

Türkiye kar etkisi altına giriyor: Sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek

06:42 28.03.2023
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Meteoroloji 28 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde yaklaşık 15 ila 20 derece arasında düşüş yaşanacak.
Hava sıcaklıklarının son günlerde yükselmesinin ardından ani düşüşler yaşanacak. Yaşanan bahar havası yerini soğuk ve karlı günlere bırakmaya hazırlanıyor.
TRT Haber'in haberine göre, Öyle ki Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor.

'Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor'

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, soğuk havanın salı gününden itibaren etkili olmaya başlayacağını söyleyerek, “Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Yarın geceden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş gerçekleşecek ve çarşamba günü pek çok bölgemizde kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Çok fazla kalmayacak ve hava sıcakları yeniden yükselecek” diyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey be batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu İle Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya ve Isparta çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeybatı kesimleri le zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın iç kesimlerinde güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
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