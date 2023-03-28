https://sputniknews.com.tr/20230328/turkiye-isci-partisine-milletvekilligi-icin-aday-adayligi-basvurulari-tamamlandi-1068847519.html

Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı

Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı

Türkiye İşçi Partisi’ne milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart itibarıyla tamamlanan süreç ile birlikte yapılan başvuru sayısı da... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T13:24+0300

2023-03-28T13:24+0300

2023-03-28T13:24+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068847906_7:0:1207:675_1920x0_80_0_0_86204da667279f3d83e74e2cdd1fd85a.jpg

TİP'e adaylık başvurusunda, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de aday adayları arasında yer aldıHabertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, TİP Genel Merkezi’ne ulaşan toplam başvuru sayısı bin 397 oldu. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220, 25-35 yaş aralığında 479, 35-44 yaş aralığında 565 ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.TİP, 14 Mayıs'ta 55’e yakın kentte kendi adaylarıyla seçime girmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıklamıştı.Bunun yerine başvuru şartı deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisi olarak duyurulmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye işçi partisi