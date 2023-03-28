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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı
Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı
Türkiye İşçi Partisi’ne milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart itibarıyla tamamlanan süreç ile birlikte yapılan başvuru sayısı da... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:24+0300
2023-03-28T13:24+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi
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TİP'e adaylık başvurusunda, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de aday adayları arasında yer aldıHabertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, TİP Genel Merkezi’ne ulaşan toplam başvuru sayısı bin 397 oldu. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220, 25-35 yaş aralığında 479, 35-44 yaş aralığında 565 ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.TİP, 14 Mayıs'ta 55’e yakın kentte kendi adaylarıyla seçime girmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıklamıştı.Bunun yerine başvuru şartı deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisi olarak duyurulmuştu.
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türkiye işçi partisi

Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı

13:24 28.03.2023
© FotoğrafTürkiye İşçi Partisi
Türkiye İşçi Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Fotoğraf
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Türkiye İşçi Partisi’ne milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart itibarıyla tamamlanan süreç ile birlikte yapılan başvuru sayısı da belli oldu. Buna göre TİP’ten milletvekili olmak için bin 397 kişi aday adaylığı başvuru yaptı.
TİP'e adaylık başvurusunda, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de aday adayları arasında yer aldı
Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, TİP Genel Merkezi’ne ulaşan toplam başvuru sayısı bin 397 oldu. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220, 25-35 yaş aralığında 479, 35-44 yaş aralığında 565 ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.
Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.
TİP, 14 Mayıs'ta 55’e yakın kentte kendi adaylarıyla seçime girmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıklamıştı.
Bunun yerine başvuru şartı deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisi olarak duyurulmuştu.
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