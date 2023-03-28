https://sputniknews.com.tr/20230328/toprak-altinda-kalan-madencileri-elleriyle-kazarak-kurtardi--1068839791.html
Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:40+0300
2023-03-28T11:40+0300
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dünya
video
maden
demokratik kongo cumhuriyeti
toprak
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.
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Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
2023-03-28T11:40+0300
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video, maden, demokratik kongo cumhuriyeti, toprak, видео
video, maden, demokratik kongo cumhuriyeti, toprak, видео
Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.
Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.