https://sputniknews.com.tr/20230328/toprak-altinda-kalan-madencileri-elleriyle-kazarak-kurtardi--1068839791.html

Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı

Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T11:40+0300

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.

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Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı Toprak altında kalan madencileri elleriyle kazarak kurtardı 2023-03-28T11:40+0300 true PT1M06S

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video, maden, demokratik kongo cumhuriyeti, toprak, видео