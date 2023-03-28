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TFF'den Arda Turan'a ödül
TFF'den Arda Turan'a ödül
Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T15:00+0300
2023-03-28T15:18+0300
spor
arda turan
milli takım
ödül
türkiye futbol federasyonu (tff)
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A Milli Takım’ın eski kaptanlarından Arda Turan, bu akşam Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabaka öncesinde forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim edecek.A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, Milli Takım ile 100 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti.Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele eden Arda, A Milli Takım’ın yarı finale yükselme başarısı gösterdiği EURO 2008 turnuvasında ön plana çıkan futbolcular arasında yer almıştı.A Milli Takım'da 35 kez de kaptan olarak sahaya çıkan Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.
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arda turan, milli takım, ödül, türkiye futbol federasyonu (tff)
arda turan, milli takım, ödül, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'den Arda Turan'a ödül

15:00 28.03.2023 (güncellendi: 15:18 28.03.2023)
© İHAArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek.
A Milli Takım’ın eski kaptanlarından Arda Turan, bu akşam Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabaka öncesinde forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim edecek.
A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, Milli Takım ile 100 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti.
Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele eden Arda, A Milli Takım’ın yarı finale yükselme başarısı gösterdiği EURO 2008 turnuvasında ön plana çıkan futbolcular arasında yer almıştı.
A Milli Takım'da 35 kez de kaptan olarak sahaya çıkan Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.
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