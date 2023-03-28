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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/tbmm-baskani-sentop-erdoganin-adayligi-tartismasi-siyasi-hukuki-degi-1068854854.html
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasi, hukuki değil
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasi, hukuki değil
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları değerlendirdi. Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T15:05+0300
2023-03-28T15:05+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa şentop
recep tayyip erdoğan
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin tartışmalara dair açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, ''Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasidir, hukuki bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var.'' diye konuştu. Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle: ''2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz. Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak. Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, 'Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz, tarafsızdır' diyor. Halbuki anayasa 94. madde Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Anayasa hukukçuları var bu konuda açıklama yapmış.Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor. Anayasa 101'e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır.2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur.''
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mustafa şentop, recep tayyip erdoğan
mustafa şentop, recep tayyip erdoğan

TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasi, hukuki değil

15:05 28.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları değerlendirdi. Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel olmadığını söyleyen Şentop, "Bu siyasi bir tartışma.'' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin tartışmalara dair açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, ''Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasidir, hukuki bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var.'' diye konuştu.
Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:
''2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz. Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak. Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, 'Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz, tarafsızdır' diyor. Halbuki anayasa 94. madde Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Anayasa hukukçuları var bu konuda açıklama yapmış.
Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor. Anayasa 101'e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır.
2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur.''
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