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Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi
Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksinin işletmelerini denetlediği bildirildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:52+0300
2023-03-28T17:52+0300
savunma
sergey şoygu
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerini ziyareti sırasında, bu bölgelerdeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi.Açıklamada, “Savunma Bakanı, özel askeri operasyona destek için askeri ürünlerin üretimine doğrudan dahil olan işletmelerin üretim kapasitelerini denetledi” denildi.Açıklamada ayrıca, Şoygu'nun çeşitli kalibrelerdeki topçu, tank, havan mermileri ve güdümsüz uçak füzelerinin otomatik üretim hatlarının yanı sıra ürünlerin kalite kontrol alanlarını denetlediği kaydedildi.Soygu’nun ‘Rusya’daki savunma sanayi kompleksi işletmelerinin yıl sonuna kadar üretim kapasitesitelerini 7-8 kat artıracakları’ şeklindeki ifadelerine yer verilen açıklamada, bakanın ziyaret ettiği işletmelerin hangileri olduğu belirtilmedi.
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sergey şoygu, rusya, silah
sergey şoygu, rusya, silah

Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi

17:52 28.03.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinŞoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi
Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksinin işletmelerini denetlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerini ziyareti sırasında, bu bölgelerdeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi.
Açıklamada, “Savunma Bakanı, özel askeri operasyona destek için askeri ürünlerin üretimine doğrudan dahil olan işletmelerin üretim kapasitelerini denetledi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Şoygu'nun çeşitli kalibrelerdeki topçu, tank, havan mermileri ve güdümsüz uçak füzelerinin otomatik üretim hatlarının yanı sıra ürünlerin kalite kontrol alanlarını denetlediği kaydedildi.
Soygu’nun ‘Rusya’daki savunma sanayi kompleksi işletmelerinin yıl sonuna kadar üretim kapasitesitelerini 7-8 kat artıracakları’ şeklindeki ifadelerine yer verilen açıklamada, bakanın ziyaret ettiği işletmelerin hangileri olduğu belirtilmedi.
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