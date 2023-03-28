https://sputniknews.com.tr/20230328/soygu-celyabinsk-ve-kirov-bolgelerindeki-askeri-sanayi-kompleksi-isletmelerini-denetledi--1068861976.html

Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi

Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri-sanayi kompleksinin işletmelerini denetlediği bildirildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T17:52+0300

2023-03-28T17:52+0300

2023-03-28T17:52+0300

savunma

sergey şoygu

rusya

silah

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çelyabinsk ve Kirov bölgelerini ziyareti sırasında, bu bölgelerdeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerini denetledi.Açıklamada, “Savunma Bakanı, özel askeri operasyona destek için askeri ürünlerin üretimine doğrudan dahil olan işletmelerin üretim kapasitelerini denetledi” denildi.Açıklamada ayrıca, Şoygu'nun çeşitli kalibrelerdeki topçu, tank, havan mermileri ve güdümsüz uçak füzelerinin otomatik üretim hatlarının yanı sıra ürünlerin kalite kontrol alanlarını denetlediği kaydedildi.Soygu’nun ‘Rusya’daki savunma sanayi kompleksi işletmelerinin yıl sonuna kadar üretim kapasitesitelerini 7-8 kat artıracakları’ şeklindeki ifadelerine yer verilen açıklamada, bakanın ziyaret ettiği işletmelerin hangileri olduğu belirtilmedi.

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sergey şoygu, rusya, silah