https://sputniknews.com.tr/20230328/servis-aracinda-cocuklari-sopayla-darp-eden-sofor-yakalandi-1068828159.html
Okul servisinde çocukları sopayla darp eden şoför yakalandı
Okul servisinde çocukları sopayla darp eden şoför yakalandı
İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T02:05+0300
2023-03-28T02:05+0300
2023-03-28T02:15+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
servis
servis şoförü
darp
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Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde dün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darp etti. Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/kopegin-olumune-neden-olan-servis-soforu-yoluna-devam-etti-1064717310.html
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istanbul, küçükçekmece, servis, servis şoförü, darp
istanbul, küçükçekmece, servis, servis şoförü, darp
Okul servisinde çocukları sopayla darp eden şoför yakalandı
02:05 28.03.2023 (güncellendi: 02:15 28.03.2023) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde dün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darp etti.
Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı.
Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.