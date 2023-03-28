https://sputniknews.com.tr/20230328/servis-aracinda-cocuklari-sopayla-darp-eden-sofor-yakalandi-1068828159.html

Okul servisinde çocukları sopayla darp eden şoför yakalandı

Okul servisinde çocukları sopayla darp eden şoför yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T02:05+0300

2023-03-28T02:05+0300

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

servis

servis şoförü

darp

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Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde dün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darp etti. Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221218/kopegin-olumune-neden-olan-servis-soforu-yoluna-devam-etti-1064717310.html

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istanbul, küçükçekmece, servis, servis şoförü, darp