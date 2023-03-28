https://sputniknews.com.tr/20230328/sanliurfada-muhtar-cinayeti-1068835504.html
Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T10:14+0300
2023-03-28T10:14+0300
2023-03-28T10:14+0300
türkiye
türkiye
şanlıurfa
cinayet
viranşehir
muhtar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068835100_0:4:442:253_1920x0_80_0_0_00d4d60aba57aa2809ae042b522ec945.jpg
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kagithanede-brezilyali-modele-silahli-saldiri-1068649871.html
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068835100_0:0:442:332_1920x0_80_0_0_9e60477c11a1e02aad87df6f91298b14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, şanlıurfa, cinayet, viranşehir, muhtar
türkiye, şanlıurfa, cinayet, viranşehir, muhtar
Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
Abone ol
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.