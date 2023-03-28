https://sputniknews.com.tr/20230328/sanliurfada-muhtar-cinayeti-1068835504.html

Şanlıurfa'da muhtar cinayeti

Şanlıurfa'da muhtar cinayeti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T10:14+0300

2023-03-28T10:14+0300

2023-03-28T10:14+0300

türkiye

türkiye

şanlıurfa

cinayet

viranşehir

muhtar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068835100_0:4:442:253_1920x0_80_0_0_00d4d60aba57aa2809ae042b522ec945.jpg

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230323/kagithanede-brezilyali-modele-silahli-saldiri-1068649871.html

türkiye

şanlıurfa

viranşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, şanlıurfa, cinayet, viranşehir, muhtar