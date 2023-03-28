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Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa
cinayet
viranşehir
muhtar
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kagithanede-brezilyali-modele-silahli-saldiri-1068649871.html
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türkiye, şanlıurfa, cinayet, viranşehir, muhtar
türkiye, şanlıurfa, cinayet, viranşehir, muhtar

Şanlıurfa'da muhtar cinayeti

10:14 28.03.2023
© İHA / ENVER ZENCİRCİŞanlıurfa'da muhtar cinayeti
Şanlıurfa'da muhtar cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / ENVER ZENCİRCİ
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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