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Rusya’nın en yaşlı kedisi 26 yaşında öldü
Rusya’nın en yaşlı kedisi 26 yaşında öldü
Rusya’nın Tyumen kentinde, ülkenin en yaşlı kedisi olarak bilinen Daşun adındaki Siyam cinsi erkek kedinin 26 yaşında öldüğü öğrenildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
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Sputnik’e konuşan Çaniyeva, “Daşun dün gece öldü. Son zamanlarda zayıftı, fakat hala yürüyebiliyordu, tepki veriyordu, bir yerden bir yere zıplayabiliyordu, çok fazla yemek yemiyordu. Genelde pencerenin yakınında durup temiz havayı teneffüs etmek istiyordu. Veterinerlerin gözetimindeydi, böbrek taşından iğne oluyordu. Son hafta birden bire çok zayıflamıştı” ifadelerini kullandı.Tyumen'de resmi evcil hayvan mezarlığı olmadığını kaydeden Çaniyeva, bu nedenle Daşun'u uzun süredir cenazelerin yapılmadığı eski köy mezarlığının yakınına defnetmeye karar verdiğini, kedisi için tabela ve çit sipariş ettiğini, ayrıca Tyumen Valiliği’ne evcil hayvanlar mezarlığının yapılması için başvurduğunu anlattı.Daşun’dan sahibine Fedka, Petka ve Sirop adlı üç yavru kedi kaldı. Daşun, Eylül 2021’de Rusya Rekorlar Kitabı’na En Yaşlı Siyam Kedisi’ kategorisine dahil edilmişti.
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rusya, kedi, rekor, yaşlı
rusya, kedi, rekor, yaşlı

Rusya’nın en yaşlı kedisi 26 yaşında öldü

23:59 28.03.2023
© SputnikRusya’nın en yaşlı kedisi 26 yaşında öldü
Rusya’nın en yaşlı kedisi 26 yaşında öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Rusya’nın Tyumen kentinde, ülkenin en yaşlı kedisi olarak bilinen Daşun adındaki Siyam cinsi erkek kedinin 26 yaşında öldüğü öğrenildi.
Sputnik’e konuşan Çaniyeva, “Daşun dün gece öldü. Son zamanlarda zayıftı, fakat hala yürüyebiliyordu, tepki veriyordu, bir yerden bir yere zıplayabiliyordu, çok fazla yemek yemiyordu. Genelde pencerenin yakınında durup temiz havayı teneffüs etmek istiyordu. Veterinerlerin gözetimindeydi, böbrek taşından iğne oluyordu. Son hafta birden bire çok zayıflamıştı” ifadelerini kullandı.
Tyumen'de resmi evcil hayvan mezarlığı olmadığını kaydeden Çaniyeva, bu nedenle Daşun'u uzun süredir cenazelerin yapılmadığı eski köy mezarlığının yakınına defnetmeye karar verdiğini, kedisi için tabela ve çit sipariş ettiğini, ayrıca Tyumen Valiliği’ne evcil hayvanlar mezarlığının yapılması için başvurduğunu anlattı.
Daşun’dan sahibine Fedka, Petka ve Sirop adlı üç yavru kedi kaldı. Daşun, Eylül 2021’de Rusya Rekorlar Kitabı’na En Yaşlı Siyam Kedisi’ kategorisine dahil edilmişti.
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