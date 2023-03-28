https://sputniknews.com.tr/20230328/rusyadan-japon-denizinde-basarili-seyir-fuze-testi-1068860064.html
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Rusya Pasifik Filosu’na ait füze botları, Moskit seyir füzeleriyle Japon Denizi’ndeki hedefi başarıyla vurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:07+0300
2023-03-28T17:07+0300
2023-03-28T17:07+0300
dünya
video
rusya
füze
test
japon denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068859686_0:64:1124:696_1920x0_80_0_0_7990cc01048640821e69c5159e3b2648.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki füze botundan oluşan taarruz grubu, denizdeki ‘düşman’ hedefe yönelik ortak füze saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.Botlara 100 kilometre mesafedeki hedefin başarıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, Pasifik Filosu’na ait gemi ve uçakların tatbikatın güvenliğini sağladığı ifade edildi.
rusya
japon denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068859686_56:0:1068:759_1920x0_80_0_0_a99a617c3862da9907a02d39bf163921.png
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
2023-03-28T17:07+0300
true
PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, füze, test, japon denizi, видео
video, rusya, füze, test, japon denizi, видео
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Abone ol
Rusya Pasifik Filosu’na ait füze botları, Moskit seyir füzeleriyle Japon Denizi’ndeki hedefi başarıyla vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki füze botundan oluşan taarruz grubu, denizdeki ‘düşman’ hedefe yönelik ortak füze saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.
Botlara 100 kilometre mesafedeki hedefin başarıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, Pasifik Filosu’na ait gemi ve uçakların tatbikatın güvenliğini sağladığı ifade edildi.