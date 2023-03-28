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https://sputniknews.com.tr/20230328/rusyadan-japon-denizinde-basarili-seyir-fuze-testi-1068860064.html
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
Rusya Pasifik Filosu’na ait füze botları, Moskit seyir füzeleriyle Japon Denizi’ndeki hedefi başarıyla vurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki füze botundan oluşan taarruz grubu, denizdeki ‘düşman’ hedefe yönelik ortak füze saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.Botlara 100 kilometre mesafedeki hedefin başarıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, Pasifik Filosu’na ait gemi ve uçakların tatbikatın güvenliğini sağladığı ifade edildi.
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Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi
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video, rusya, füze, test, japon denizi, видео
video, rusya, füze, test, japon denizi, видео

Rusya’dan Japon Denizi’nde başarılı seyir füze testi

17:07 28.03.2023
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Rusya Pasifik Filosu’na ait füze botları, Moskit seyir füzeleriyle Japon Denizi’ndeki hedefi başarıyla vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki füze botundan oluşan taarruz grubu, denizdeki ‘düşman’ hedefe yönelik ortak füze saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.

Botlara 100 kilometre mesafedeki hedefin başarıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, Pasifik Filosu’na ait gemi ve uçakların tatbikatın güvenliğini sağladığı ifade edildi.
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