https://sputniknews.com.tr/20230328/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmamiz-ilk-kez-glsdb-roketini-vurmayi-basardi-1068862096.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunmamız ilk kez GLSDB roketini vurmayı başardı
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunmamız ilk kez GLSDB roketini vurmayı başardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin ilk kez GLSDB güdümlü roketini vurmayı başardığını duyurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:51+0300
2023-03-28T17:51+0300
2023-03-28T17:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
herson
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava savunma araçlarımız son bir günde 18 adet HUMARS roketi ve bir adet GLSDB güdümlü roketi vurdu” ifadesine yer verildi.Ayrıca Herson Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin radarının yok edildiği bildirilen açıklamada, son bir günde toplam 12 hava savunma aracının düşürüldüğü kaydedildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatteki asker kayıplarının Krasnıy Liman cephesinde 125, Donetsk cephesinde 240, Kupyansk cephesinde 65, Herson cephesinde 18, Zaporojye ve Donetsk cephelerinde de toplam 20 kişi olduğu aktarıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunmamız ilk kez GLSDB roketini vurmayı başardı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin ilk kez GLSDB güdümlü roketini vurmayı başardığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava savunma araçlarımız son bir günde 18 adet HUMARS roketi ve bir adet GLSDB güdümlü roketi vurdu” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Herson Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin radarının yok edildiği bildirilen açıklamada, son bir günde toplam 12 hava savunma aracının düşürüldüğü kaydedildi.
Ukrayna ordusunun son 24 saatteki asker kayıplarının Krasnıy Liman cephesinde 125, Donetsk cephesinde 240, Kupyansk cephesinde 65, Herson cephesinde 18, Zaporojye ve Donetsk cephelerinde de toplam 20 kişi olduğu aktarıldı.