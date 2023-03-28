https://sputniknews.com.tr/20230328/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmamiz-ilk-kez-glsdb-roketini-vurmayi-basardi-1068862096.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunmamız ilk kez GLSDB roketini vurmayı başardı

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunmamız ilk kez GLSDB roketini vurmayı başardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin ilk kez GLSDB güdümlü roketini vurmayı başardığını duyurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T17:51+0300

2023-03-28T17:51+0300

2023-03-28T17:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

herson

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063929067_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_659796ba4a41706d9efe10be375bba14.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava savunma araçlarımız son bir günde 18 adet HUMARS roketi ve bir adet GLSDB güdümlü roketi vurdu” ifadesine yer verildi.Ayrıca Herson Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin radarının yok edildiği bildirilen açıklamada, son bir günde toplam 12 hava savunma aracının düşürüldüğü kaydedildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatteki asker kayıplarının Krasnıy Liman cephesinde 125, Donetsk cephesinde 240, Kupyansk cephesinde 65, Herson cephesinde 18, Zaporojye ve Donetsk cephelerinde de toplam 20 kişi olduğu aktarıldı.

ukrayna

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya savunma bakanlığı