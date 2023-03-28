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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/putin-makeyevkada-hayatini-kaybeden-samarali-askerler-tum-rusyayi-uzuntuye-bogdu-1068860361.html
Putin: Makeyevka'da hayatını kaybeden Samaralı askerler tüm Rusya’yı üzüntüye boğdu
Putin: Makeyevka'da hayatını kaybeden Samaralı askerler tüm Rusya’yı üzüntüye boğdu
Rusya lideri Putin, Makeyevka’da bir yurda yerleştirilen ve yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Samaralı askerlerin tüm... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:10+0300
2023-03-28T17:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
makeyevka
saldırı
ölüm
açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Samara Bölgesi Valisi Dmitriy Azarov ile bir araya geldi. Azarov, Rus lidere sunduğu raporda Makeyevka’da bir yurtta hayatını kaybeden 89 Samaralı askeri anarak, bu ölümün ‘tüm bölge için ağır bir darbe ve sınama’ olduğunu ifade etti. Putin ise bu trajedinin tüm Rusya’yı üzüntüye boğduğunu söyledi.Makeyevka’da bir okulun yurduna yerleştirilen Samaralı askerler, tam yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Samara bölgesinden 89 askerin hayatını kaybettiği belirlenen saldırıda yaralı askerlerin listesi paylaşılmamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, olanlara askerler tarafından mobil telefonların kullanılmasının yol açtığını, Rus askerlerin ölümünden sorumlu kişilerin cezalandırılacağını bildirmişti.Olaydan sonra Samara bölgesine en az 60-70 yaralı askeri ulaştıran iki uçak gelmişti.
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ukrayna, rusya, makeyevka , saldırı, ölüm, açıklama
ukrayna, rusya, makeyevka , saldırı, ölüm, açıklama

Putin: Makeyevka'da hayatını kaybeden Samaralı askerler tüm Rusya’yı üzüntüye boğdu

17:10 28.03.2023
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Rusya lideri Putin, Makeyevka’da bir yurda yerleştirilen ve yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Samaralı askerlerin tüm Rusya’yı üzüntüye boğulduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Samara Bölgesi Valisi Dmitriy Azarov ile bir araya geldi. Azarov, Rus lidere sunduğu raporda Makeyevka’da bir yurtta hayatını kaybeden 89 Samaralı askeri anarak, bu ölümün ‘tüm bölge için ağır bir darbe ve sınama’ olduğunu ifade etti. Putin ise bu trajedinin tüm Rusya’yı üzüntüye boğduğunu söyledi.
Makeyevka’da bir okulun yurduna yerleştirilen Samaralı askerler, tam yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Samara bölgesinden 89 askerin hayatını kaybettiği belirlenen saldırıda yaralı askerlerin listesi paylaşılmamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, olanlara askerler tarafından mobil telefonların kullanılmasının yol açtığını, Rus askerlerin ölümünden sorumlu kişilerin cezalandırılacağını bildirmişti.
Olaydan sonra Samara bölgesine en az 60-70 yaralı askeri ulaştıran iki uçak gelmişti.
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