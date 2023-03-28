https://sputniknews.com.tr/20230328/putin-makeyevkada-hayatini-kaybeden-samarali-askerler-tum-rusyayi-uzuntuye-bogdu-1068860361.html

Putin: Makeyevka'da hayatını kaybeden Samaralı askerler tüm Rusya’yı üzüntüye boğdu

Putin: Makeyevka'da hayatını kaybeden Samaralı askerler tüm Rusya’yı üzüntüye boğdu

Rusya lideri Putin, Makeyevka’da bir yurda yerleştirilen ve yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Samaralı askerlerin tüm... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T17:10+0300

2023-03-28T17:10+0300

2023-03-28T17:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

makeyevka

saldırı

ölüm

açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Samara Bölgesi Valisi Dmitriy Azarov ile bir araya geldi. Azarov, Rus lidere sunduğu raporda Makeyevka’da bir yurtta hayatını kaybeden 89 Samaralı askeri anarak, bu ölümün ‘tüm bölge için ağır bir darbe ve sınama’ olduğunu ifade etti. Putin ise bu trajedinin tüm Rusya’yı üzüntüye boğduğunu söyledi.Makeyevka’da bir okulun yurduna yerleştirilen Samaralı askerler, tam yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Samara bölgesinden 89 askerin hayatını kaybettiği belirlenen saldırıda yaralı askerlerin listesi paylaşılmamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, olanlara askerler tarafından mobil telefonların kullanılmasının yol açtığını, Rus askerlerin ölümünden sorumlu kişilerin cezalandırılacağını bildirmişti.Olaydan sonra Samara bölgesine en az 60-70 yaralı askeri ulaştıran iki uçak gelmişti.

ukrayna

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makeyevka

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ukrayna, rusya, makeyevka , saldırı, ölüm, açıklama