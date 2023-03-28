https://sputniknews.com.tr/20230328/protestolarin-kansiz-bitmesi-israilin-demokrasi-hanesinde-kocaman-bir-yildiz-1068922514.html

‘Protestoların kansız bitmesi İsrail’in demokrasi hanesinde kocaman bir yıldız’

‘Protestoların kansız bitmesi İsrail’in demokrasi hanesinde kocaman bir yıldız’

Dr. Yanarocak’a göre, İsrail’deki ‘yargı reformu’ krizinde yüksek yargının 1980’den sonra geliştirdiği ‘siyasi aktivizmi’ etkili. Netanyahu’nun hakkındaki... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T21:36+0300

2023-03-28T21:36+0300

2023-03-29T21:48+0300

eksen

radyo

israil

eylem

benyamin netanyahu

yargı

reform

iç savaş

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İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun parlamentodan (Knesset) çıkarmaya çalıştığı ‘yargı reformu’ yasası, ülkede hayata durduran büyük protestoların ardından şimdilik ‘ertelendi’.İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog’un ‘iç savaş tehlikesini’ andığı gösterilerin 13’üncü haftasında grevler eşliğinde sokaklar karışırken, yedek askerlerin de eşlik ettiği gösteriler nedeniyle sesini yükselten Savunma Bakanı Galant, Netanyahu tarafından görevden alındı. Netanyahu liberal isyan dalgası ile koalisyon ortağı dinci ve aşırı sağcı partilerin arasında sıkışıp kalmasının ardından ‘tasarıyı ertelemeyi’ seçti. Karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ‘milis gücü’ planına destek verdiği belirtiliyor.Netanyahu’nun erteleme kararını yeterli bulmayan bir kısım gruplar gösterilere devam kararı alsa da isyan dinmiş görünüyor.Netanyahu hükümetinin 5 Ocak’ta sunduğu ‘yargı reformu’ anayasanın bulunmadığı ortamda yasaların ‘temel yasaya’ uygunluğunu denetleyen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini tırpanladığı ve yargıç atamalarını ‘siyasileştireceği’ gerekçesiyle eleştiriliyordu. Kriz İsrail’deki liberal ve muhafazakar kanadı bugüne kadar görülmemiş düzeyde karşı karşıya getirdi.Gelişmeleri Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ile konuştuk.‘İsrail yüksek yargısının 1980’den sonra siyasi aktivizme yönelmesi etkili oldu’Hay Eytan Yanarocak’a göre İsrail solu ve sağı arasında çekişme öteden beri var. Özellikle kurucu elitlerin etkili olduğu yüksek yargının 1980’lerde ‘siyasal aktivizme’ yönelmesiyle sürtüşmelerin arttığını belirten Yanarocak, bundan en fazla nasibini alanın da farklı aralıklarla başbakanlık yapan Netanyahu olduğunu anımsattı:‘Basit çoğunlukla ülkenin yasama, yürütme, yargı dengesini bozduğu için insanlar kendini dışarı attı’Yanarocak, Netanyahu’nun da ‘sütten çıkmış ak kaşık’ olmadığını anımsatırken, İsrail liderinin özellikle yargı reformunu kendisi hakkında soruşturmaların bulunduğu bir ortamda yapmaya çalışmasının yarattığı soru işaretlerini vurguladı:‘Netanyahu ve bakanları da Aşkenaz, burada Aşkenazlara darbe söz konusu değil’Yanarocak, olayın Yüksek Mahkeme yargıçlarının Aşkenaz kökenleri üzerinden yansıtılmasının sağlıklı olmadığı görüşünde. İsrail’de demografik olarak Aşkenazlara karşı Seferad nüfusta sağ eğiliminin bulunduğunu teslim eden Yanarocak, ancak Netanyahu’nun ve yargı reformunu gündeme taşıyan bakanlarının da Aşkenaz kökenli olduğunu anımsattı:‘Kan dökülmeden bitmesi İsrail demokrasi hanesine kocaman bir yıldız olarak yazılmalı’Yanarocak Cumhurbaşkanı Herzog’un ‘iç savaş’ riski tespitinin yanlış olduğu görüşünü aktarırken, polisle gerilimlere rağmen meselenin kan dökülmeden sonuçlanmasının ise İsrail demokrasi hanesine kocaman bir yıldız olarak yazılması gerektiğini dile getirdi:‘Önümüzde bir bayram silsilesi var’Yargı reformu yasası karşısında İsrail’in adeta ‘fişinin çekildiğini’ belirten Yanarocak, Netanyahu’nun şimdilik attığı geri adımında İsrail’in girdiği dini ve diğer bayramlar sürecinde krizin sürdürülebilir olmaması etkili:‘Her iki tarafın da törpülenmesi gerektiğini düşünüyorum’Ancak Yanarocak, Netanyahu’nun yargı reformunun bir şekilde yapılacağı görüşünde. Yüksek Mahkeme’nin karar alma mekanizmalarına müdahelesinin ‘başını alıp gittiğini’, buna karşı Netanyahu’nun da mahkemeye karşı tutumunun ‘şiddetli’ olduğunu belirten Yanarocak, iki tarafın da törpülenmesi gerektiğini söyledi:‘Gezi olaylarından sonra Türkiye’ye benzetilmek iltifat algılanmıyor’Yanarocak, şu durumda yargının Knesset’in atamalarını veto edebildiğini söylerken, İsrail’deki liberal kesimde ‘Polonya, Macaristan ve Türkiye’ ile kıyaslamalar yapıldığı ve Gezi olaylarından beri Türkiye’ye benzetilmenin iltifat olarak algılanmadığını aktardı:‘Ben hala Suudi Arabistan ve İsrail arasında gerçekleşebilecek yakınlaşma konusunda umutluyum’Yanarocak, İsrail’de böyle bir kriz hali yaşanırken, İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmenin umulduğu Suudilerin Çin aracılığıyla İran ile uzlaşmasını da değerlendirirken, bunda Biden yönetiminin etkisine atıf yaptı:‘İsrailliler kendi güvenliklerine bir halel geleceğini tespit ettikleri an faturayi kesiyorlar’Yanarocak, Netanyahu’nun yargı reformu paketinin bir diğer sakıncasının da Yüksek Mahkeme’nin Batı dünyadaki imaj zedelenmesinin maliyetleri olduğunu söyledi. Yanarocak, İsraillilerin ve en başta asker kanadının, hükümetin atadığı yargıçların İsrail yargı sistemine bakışı değiştirmesinin askeri operasyonlardaki duruma etkileri nedeniyle ‘isyan bayrağı’ açtığını dile getirdi. Yanarocak’a göre bu konuyu dile getiren Savunma Bakanı Galant’ın görevden alınmasının rolünü vurguladı:

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, israil, eylem, benyamin netanyahu, yargı, reform, iç savaş