https://sputniknews.com.tr/20230328/portekizin-baskenti-lizbonda-muslumanlarin-yasadigi-bolgede-bicakli-saldiri-2-olu-1068852769.html
Lizbon'da İslam merkezinde bıçaklı saldırı: 2 ölü
Lizbon'da İslam merkezinde bıçaklı saldırı: 2 ölü
Batı Avrupa ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'daki İslam merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganı vurarak... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T14:29+0300
2023-03-28T14:29+0300
2023-03-28T15:14+0300
portekiz
dünya
müslüman
bıçaklı saldırı
antonio costa
lizbon
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Portekiz'in başkenti Lizbon'da, İsmaili mezhebinden Müslümanların yaşadığı İslam merkezinde bıçaklı saldırı yaşandı.Başbakan Antonio Costa, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.Zanlının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Costa, bunun 'suç teşkil eden bir eylem' olduğunu da sözlerine ekledi.Costa, "Her şey bunun münferit bir olay olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.Emniyet birimleri olaya ilişkin detayları henüz paylaşmazken ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacaklarını duyurdu.Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de 7 bin civarında İsmaili Müslüman yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/tbmm-raporu-avrupada-insan-haklari-onundeki-en-buyuk-meydan-okuma-irkcilik-ve-islamofobi-1067941850.html
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portekiz, müslüman, bıçaklı saldırı, antonio costa, lizbon
portekiz, müslüman, bıçaklı saldırı, antonio costa, lizbon
Lizbon'da İslam merkezinde bıçaklı saldırı: 2 ölü
14:29 28.03.2023 (güncellendi: 15:14 28.03.2023) Abone ol
Batı Avrupa ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'daki İslam merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da, İsmaili mezhebinden Müslümanların yaşadığı İslam merkezinde bıçaklı saldırı yaşandı.
Başbakan Antonio Costa, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Zanlının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Costa, bunun 'suç teşkil eden bir eylem' olduğunu da sözlerine ekledi.
Costa, "Her şey bunun münferit bir olay olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
Emniyet birimleri olaya ilişkin detayları henüz paylaşmazken ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacaklarını duyurdu.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de 7 bin civarında İsmaili Müslüman yaşıyor.