https://sputniknews.com.tr/20230328/portekizin-baskenti-lizbonda-muslumanlarin-yasadigi-bolgede-bicakli-saldiri-2-olu-1068852769.html

Lizbon'da İslam merkezinde bıçaklı saldırı: 2 ölü

Lizbon'da İslam merkezinde bıçaklı saldırı: 2 ölü

Batı Avrupa ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'daki İslam merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganı vurarak... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T14:29+0300

2023-03-28T14:29+0300

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portekiz

dünya

müslüman

bıçaklı saldırı

antonio costa

lizbon

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Portekiz'in başkenti Lizbon'da, İsmaili mezhebinden Müslümanların yaşadığı İslam merkezinde bıçaklı saldırı yaşandı.Başbakan Antonio Costa, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.Zanlının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Costa, bunun 'suç teşkil eden bir eylem' olduğunu da sözlerine ekledi.Costa, "Her şey bunun münferit bir olay olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.Emniyet birimleri olaya ilişkin detayları henüz paylaşmazken ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacaklarını duyurdu.Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de 7 bin civarında İsmaili Müslüman yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230307/tbmm-raporu-avrupada-insan-haklari-onundeki-en-buyuk-meydan-okuma-irkcilik-ve-islamofobi-1067941850.html

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portekiz, müslüman, bıçaklı saldırı, antonio costa, lizbon