https://sputniknews.com.tr/20230328/pariste-5-bankanin-genel-merkezinde-arama-1068852103.html
Paris'te 5 bankanın genel merkezinde arama
Paris'te 5 bankanın genel merkezinde arama
Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama başlatıldı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T14:19+0300
2023-03-28T14:19+0300
2023-03-28T14:19+0300
dünya
fransa
paris
polis
arama
banka
vergi kaçırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104175/51/1041755143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e14444b30e4ab9eec61c649f8401d19.jpg
Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor.Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.Aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan 'Cum-Ex' ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken 'Cum-Ex'in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euro'ya mal olduğu tahmin ediliyor.
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104175/51/1041755143_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c7849d782754fa2f242bd52da42d0fd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, paris, polis, arama, banka, vergi kaçırma
fransa, paris, polis, arama, banka, vergi kaçırma
Paris'te 5 bankanın genel merkezinde arama
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama başlatıldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor.
Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.
Aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan 'Cum-Ex' ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.
Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken 'Cum-Ex'in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euro'ya mal olduğu tahmin ediliyor.