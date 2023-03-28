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https://sputniknews.com.tr/20230328/oyuncu-koksal-engur-uskudarda-son-yolculuguna-ugurlandi-1068857454.html
Oyuncu Köksal Engür, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Köksal Engür, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Köksal Engür, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Engür’ün ailesinin yanı sıra Cengiz... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T16:22+0300
2023-03-28T16:28+0300
yaşam
üsküdar
oyuncu
cenaze töreni
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Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Köksal Engür, böbrek rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Engür’ün naaşı Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Engür’ün ailesi başta olmak üzere, oyuncu arkadaşları Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Yiğit Özşener gibi çok sayıda sanatçı isim katılım sağladı.Cenazeye katılan Cengiz Bozkurt, “Türkiye çok önemli bir sanatçısını kaybetti. Son görevimizi yapmak için buradayız. Kendisi örnek olan yol gösteren bir meslek büyüğümüzdü. Kendisiyle birçok projede yer aldık. Hep güzel anacağız onu" dedi.Köksal Engür kimdir?Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, sanat yaşamına öğrencilik yıllarında başladığı TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programıyla başladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Engür, sanat yaşamında Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da ‘Ak Sakallı Dede’ ve ‘Karabasan’ rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynadı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/oyuncu-koksal-engur-yasamini-yitirdi-1068784958.html
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üsküdar, oyuncu, cenaze töreni
üsküdar, oyuncu, cenaze töreni

Oyuncu Köksal Engür, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

16:22 28.03.2023 (güncellendi: 16:28 28.03.2023)
© İHAKöksal Engür
Köksal Engür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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Sanatçı Köksal Engür, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Engür’ün ailesinin yanı sıra Cengiz Bozkurt, Ali Atay, Serkan Keskin gibi çok sayıda sanatçı katıldı.
Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Köksal Engür, böbrek rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Engür’ün naaşı Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Engür’ün ailesi başta olmak üzere, oyuncu arkadaşları Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Yiğit Özşener gibi çok sayıda sanatçı isim katılım sağladı.
Cenazeye katılan Cengiz Bozkurt, “Türkiye çok önemli bir sanatçısını kaybetti. Son görevimizi yapmak için buradayız. Kendisi örnek olan yol gösteren bir meslek büyüğümüzdü. Kendisiyle birçok projede yer aldık. Hep güzel anacağız onu" dedi.

Köksal Engür kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, sanat yaşamına öğrencilik yıllarında başladığı TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programıyla başladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Engür, sanat yaşamında Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.
Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da ‘Ak Sakallı Dede’ ve ‘Karabasan’ rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynadı.
Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi
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