https://sputniknews.com.tr/20230328/otomobilin-kapisina-bagladigi-kopegi-metrelerce-surukledi-surucu-araniyor-1068831479.html
Otomobilin kapısına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi: Sürücü aranıyor
Otomobilin kapısına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi: Sürücü aranıyor
Karabük'te otomobilin kapısına bağlanan köpeğin sokakta koşturulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T06:57+0300
2023-03-28T06:57+0300
2023-03-28T06:57+0300
türkiye
köpek
karabük
hayvana işkence
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Olaya şahit olan vatandaş tarafından çekilen görüntüde, otomobilin ön sağ kapısına bağlanan köpeğin sokaklarda koşturulduğu görülüyor.Kentteki bazı hayvanseverlerin, görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.Polis, araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
türkiye
karabük
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köpek, karabük, hayvana işkence
köpek, karabük, hayvana işkence
Otomobilin kapısına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi: Sürücü aranıyor
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Karabük'te otomobilin kapısına bağlanan köpeğin sokakta koşturulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olaya şahit olan vatandaş tarafından çekilen görüntüde, otomobilin ön sağ kapısına bağlanan köpeğin sokaklarda koşturulduğu görülüyor.
Kentteki bazı hayvanseverlerin, görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Polis, araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlattı.