https://sputniknews.com.tr/20230328/otomobilin-kapisina-bagladigi-kopegi-metrelerce-surukledi-surucu-araniyor-1068831479.html

Otomobilin kapısına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi: Sürücü aranıyor

Otomobilin kapısına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi: Sürücü aranıyor

Karabük'te otomobilin kapısına bağlanan köpeğin sokakta koşturulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T06:57+0300

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türkiye

köpek

karabük

hayvana işkence

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Olaya şahit olan vatandaş tarafından çekilen görüntüde, otomobilin ön sağ kapısına bağlanan köpeğin sokaklarda koşturulduğu görülüyor.Kentteki bazı hayvanseverlerin, görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.Polis, araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

türkiye

karabük

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köpek, karabük, hayvana işkence