https://sputniknews.com.tr/20230328/ogrenci-servisinde-cocuklara-sira-dayagi-atan-servis-surucusu-gozaltina-alindi-1068842304.html
Öğrenci servisinde çocuklara sıra dayağı atan servis sürücüsü gözaltına alındı
Öğrenci servisinde çocuklara sıra dayağı atan servis sürücüsü gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisindeki şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförü A.H. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:13+0300
2023-03-28T12:13+0300
2023-03-28T12:13+0300
yaşam
servis
servis şoförü
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Servis şoförü A.H.'nin çocukları, yerleri kirlettiği için dövdüğü iddia edildi.
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servis, servis şoförü
Öğrenci servisinde çocuklara sıra dayağı atan servis sürücüsü gözaltına alındı
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İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisindeki şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförü A.H. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Servis şoförü A.H.'nin çocukları, yerleri kirlettiği için dövdüğü iddia edildi.