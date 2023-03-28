https://sputniknews.com.tr/20230328/ogrenci-servisinde-cocuklara-sira-dayagi-atan-servis-surucusu-gozaltina-alindi-1068842304.html

Öğrenci servisinde çocuklara sıra dayağı atan servis sürücüsü gözaltına alındı

Öğrenci servisinde çocuklara sıra dayağı atan servis sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisindeki şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförü A.H. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T12:13+0300

2023-03-28T12:13+0300

2023-03-28T12:13+0300

yaşam

servis

servis şoförü

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Servis şoförü A.H.'nin çocukları, yerleri kirlettiği için dövdüğü iddia edildi.

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servis, servis şoförü