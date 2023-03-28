https://sputniknews.com.tr/20230328/moskovanin-guneybatisinda-insansiz-hava-aracina-ait-oldugu-dusunulen-enkaz-bulundu-1068867460.html
Moskova’nın güneybatısında insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu
Moskova’nın güneybatısında insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu
Moskova bölgesinin başkente katılan ve ‘Yeni Moskova’ olarak bilinen güneybatı topraklarında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T20:22+0300
2023-03-28T20:22+0300
2023-03-28T20:29+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı
insansız hava aracı (iha)
moskova
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Moskova acil servis kurumlarından bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Moskova’nın güneybatısında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu.Sputnik’e konuşan yetkili, “Yerel bir sakin, Svitino köyü yakınlarında Kiev istikametindeki demiryolu hatlarından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir insansız hava aracının enkazının bulunduğuna dair bilgi verdi” ifadelerini kullandı.İnsansız hava aracının enkazının ulaşıldığı yerde herhangi bir yıkımın olmadığına dikkat çeken yetkili, olayın ayrıntılarının araştırıldığı bilgisini verdi.
moskova
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insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), moskova
insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), moskova
Moskova’nın güneybatısında insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu
20:22 28.03.2023 (güncellendi: 20:29 28.03.2023) Abone ol
Moskova bölgesinin başkente katılan ve ‘Yeni Moskova’ olarak bilinen güneybatı topraklarında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkazın bulunduğu bildirildi.
Moskova acil servis kurumlarından bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Moskova’nın güneybatısında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu.
Sputnik’e konuşan yetkili, “Yerel bir sakin, Svitino köyü yakınlarında Kiev istikametindeki demiryolu hatlarından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir insansız hava aracının enkazının bulunduğuna dair bilgi verdi” ifadelerini kullandı.
İnsansız hava aracının enkazının ulaşıldığı yerde herhangi bir yıkımın olmadığına dikkat çeken yetkili, olayın ayrıntılarının araştırıldığı bilgisini verdi.