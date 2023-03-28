https://sputniknews.com.tr/20230328/moskovanin-guneybatisinda-insansiz-hava-aracina-ait-oldugu-dusunulen-enkaz-bulundu-1068867460.html

Moskova’nın güneybatısında insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu

Moskova’nın güneybatısında insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu

Moskova bölgesinin başkente katılan ve ‘Yeni Moskova’ olarak bilinen güneybatı topraklarında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T20:22+0300

2023-03-28T20:22+0300

2023-03-28T20:29+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı

insansız hava aracı (iha)

moskova

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Moskova acil servis kurumlarından bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Moskova’nın güneybatısında, Kiev istikametindeki demiryolunun yakınında bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen enkaz bulundu.Sputnik’e konuşan yetkili, “Yerel bir sakin, Svitino köyü yakınlarında Kiev istikametindeki demiryolu hatlarından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir insansız hava aracının enkazının bulunduğuna dair bilgi verdi” ifadelerini kullandı.İnsansız hava aracının enkazının ulaşıldığı yerde herhangi bir yıkımın olmadığına dikkat çeken yetkili, olayın ayrıntılarının araştırıldığı bilgisini verdi.

moskova

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insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), moskova