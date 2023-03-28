https://sputniknews.com.tr/20230328/milli-savunma-bakanligindan-fransaya-pkk-tepkisi-natonun-terorle-mucadelesinin-ici-bosaltiliyor-1068839973.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya PKK tepkisi: NATO'nun terörle mücadelesinin içi boşaltılıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya PKK tepkisi: NATO'nun terörle mücadelesinin içi boşaltılıyor

PKK/YPG’lilerin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fransa parlamentosunda eli kanlı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T11:41+0300

2023-03-28T11:41+0300

2023-03-28T11:41+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

fransa

pkk

pkk/ypg

ypg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg

Fransa parlamentosunda PKK/YPG’lilerin ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

türkiye

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), fransa, pkk, pkk/ypg, ypg