https://sputniknews.com.tr/20230328/milli-savunma-bakanligindan-fransaya-pkk-tepkisi-natonun-terorle-mucadelesinin-ici-bosaltiliyor-1068839973.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya PKK tepkisi: NATO'nun terörle mücadelesinin içi boşaltılıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya PKK tepkisi: NATO'nun terörle mücadelesinin içi boşaltılıyor
PKK/YPG’lilerin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fransa parlamentosunda eli kanlı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:41+0300
2023-03-28T11:41+0300
2023-03-28T11:41+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fransa
pkk
pkk/ypg
ypg
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Fransa parlamentosunda PKK/YPG’lilerin ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), fransa, pkk, pkk/ypg, ypg
milli savunma bakanlığı (msb), fransa, pkk, pkk/ypg, ypg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya PKK tepkisi: NATO'nun terörle mücadelesinin içi boşaltılıyor
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PKK/YPG’lilerin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fransa parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür” ifadeleri kullanıldı.
Fransa parlamentosunda PKK/YPG’lilerin ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi.
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.