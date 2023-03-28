Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki 20 bin ton limon
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:07
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:49
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:55
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230328/mezarlikta-6-metre-capinda-ve-derinliginde-obruk-olustu-1068834385.html
Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu
Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki mezarlıkta 6 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T09:42+0300
2023-03-28T09:42+0300
yaşam
sakarya
obruk
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068834239_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_24758994f1c86446a45c1ad220effd04.jpg
Gümüşoluk köyü mezarlığında derin çukur oluştuğunu fark edenler, durumu muhtarlığa bildirdi.Belediyeye haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jeoloji mühendisleri, inceleme sonucu çapı ve derinliği 6 metre olan obruğun meydana geldiğini belirledi.Fındık bahçesinin de bulunduğu alandaki çökme nedeniyle 1 mezarlık zarar gördü.Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Yusuf Koral, AA muhabirine, daha çok İç Anadolu'da suyun kullanımına bağlı oluşan obrukların bölgede ilk defa görüldüğünü ifade etti."Yer altı suyunun karbondioksitle etkileşime geçerek, karbonik asit oluşturması sonucu kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz" diyen Koral, hızla yapılacak arazi çalışmalarında jeolojik, jeofizik ve sondaj ölçümlerle çökmenin nedeninin tespit edileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/sivasta-deprem-sonrasi-15-metre-capinda-obruk-olustu-1068183741.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068834239_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_1eac7667c76e4d20e020ebaa23269eca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, obruk, mezarlık
sakarya, obruk, mezarlık

Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu

09:42 28.03.2023
Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu
Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
Abone olTelegram
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki mezarlıkta 6 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Gümüşoluk köyü mezarlığında derin çukur oluştuğunu fark edenler, durumu muhtarlığa bildirdi.
Belediyeye haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jeoloji mühendisleri, inceleme sonucu çapı ve derinliği 6 metre olan obruğun meydana geldiğini belirledi.
Fındık bahçesinin de bulunduğu alandaki çökme nedeniyle 1 mezarlık zarar gördü.
Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Yusuf Koral, AA muhabirine, daha çok İç Anadolu'da suyun kullanımına bağlı oluşan obrukların bölgede ilk defa görüldüğünü ifade etti.
"Yer altı suyunun karbondioksitle etkileşime geçerek, karbonik asit oluşturması sonucu kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz" diyen Koral, hızla yapılacak arazi çalışmalarında jeolojik, jeofizik ve sondaj ölçümlerle çökmenin nedeninin tespit edileceğini kaydetti.
Sivas'ta deprem sonrası 15 metre çapında obruk oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
YAŞAM
Sivas'ta deprem sonrası 15 metre çapında obruk oluştu
13 Mart, 13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала