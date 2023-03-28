https://sputniknews.com.tr/20230328/mezarlikta-6-metre-capinda-ve-derinliginde-obruk-olustu-1068834385.html

Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu

Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki mezarlıkta 6 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T09:42+0300

2023-03-28T09:42+0300

2023-03-28T09:42+0300

yaşam

sakarya

obruk

mezarlık

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Gümüşoluk köyü mezarlığında derin çukur oluştuğunu fark edenler, durumu muhtarlığa bildirdi.Belediyeye haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jeoloji mühendisleri, inceleme sonucu çapı ve derinliği 6 metre olan obruğun meydana geldiğini belirledi.Fındık bahçesinin de bulunduğu alandaki çökme nedeniyle 1 mezarlık zarar gördü.Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Yusuf Koral, AA muhabirine, daha çok İç Anadolu'da suyun kullanımına bağlı oluşan obrukların bölgede ilk defa görüldüğünü ifade etti."Yer altı suyunun karbondioksitle etkileşime geçerek, karbonik asit oluşturması sonucu kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz" diyen Koral, hızla yapılacak arazi çalışmalarında jeolojik, jeofizik ve sondaj ölçümlerle çökmenin nedeninin tespit edileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230313/sivasta-deprem-sonrasi-15-metre-capinda-obruk-olustu-1068183741.html

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