https://sputniknews.com.tr/20230328/merkez-bankasi-30-milyar-liralik-deprem-yardimini-onayladi-1068871739.html
Merkez Bankası, 30 milyar liralık deprem yardımını onayladı
Merkez Bankası, 30 milyar liralık deprem yardımını onayladı
Merkez Bankası, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında deprem için göndereceği 30 milyarı onayladı. Merkez’in kârından seçim öncesi Hazine’ye 62.1 milyar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T22:11+0300
2023-03-28T22:11+0300
2023-03-28T22:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
merkez bankası
deprem
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul’da alınan kararla, kârın dağıtımı ile deprem yardımı için daha önce Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında söz verilen 30 milyar liranın aktarımı işlemi resmen onaylandı.Ekonomim'in haberine göre Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kârı üzerinden 22 milyar 103 milyon lira vergi ödeyecek. Merkez Bankası ayrıca 71 milyar 948 milyon lira olan vergi sonrası dönem kârından 32 milyar 618 milyon lira kâr payı adı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na transfer edilecek.Hazine'ye ayrıca 7 milyar 419 milyon lira da ihtiyat akçesi ödenecek. Merkez, kârından 30 milyar liralık kısmı ise deprem yardımları için AFAD'a gönderecek. Yedek Yardım parası, Türk Ticaret Kanunu’nun 523'üncü maddesine dayandırıldı. Böylece Hazine ile deprem yardımı için toplam ödeme 92 milyar 140 milyon liraya ulaşacak.
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merkez bankası, deprem
Merkez Bankası, 30 milyar liralık deprem yardımını onayladı
22:11 28.03.2023 (güncellendi: 22:13 28.03.2023) Abone ol
Merkez Bankası, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında deprem için göndereceği 30 milyarı onayladı. Merkez’in kârından seçim öncesi Hazine’ye 62.1 milyar lira para akacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul’da alınan kararla, kârın dağıtımı ile deprem yardımı için daha önce Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında söz verilen 30 milyar liranın aktarımı işlemi resmen onaylandı.
Ekonomim'in haberine
göre Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kârı üzerinden 22 milyar 103 milyon lira vergi ödeyecek. Merkez Bankası ayrıca 71 milyar 948 milyon lira olan vergi sonrası dönem kârından 32 milyar 618 milyon lira kâr payı adı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na transfer edilecek.
Hazine'ye ayrıca 7 milyar 419 milyon lira da ihtiyat akçesi ödenecek. Merkez, kârından 30 milyar liralık kısmı ise deprem yardımları için AFAD'a gönderecek. Yedek Yardım parası, Türk Ticaret Kanunu’nun 523'üncü maddesine dayandırıldı. Böylece Hazine ile deprem yardımı için toplam ödeme 92 milyar 140 milyon liraya ulaşacak.