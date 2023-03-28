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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/memleket-partisi-erdoganin-adayligina-itiraz-etti-1068838018.html
Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:28+0300
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
adaylık
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Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html
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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, adaylık
muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, adaylık

Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

11:28 28.03.2023
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi.
Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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