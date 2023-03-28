https://sputniknews.com.tr/20230328/memleket-partisi-erdoganin-adayligina-itiraz-etti-1068838018.html

Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T11:28+0300

2023-03-28T11:28+0300

2023-03-28T11:28+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

adaylık

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Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html

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Sputnik Türkiye

muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, adaylık