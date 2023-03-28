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Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü
Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü
Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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Adının açıklanmasını istemeyen enstitü yetkilisi, Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki gözetim merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını ifade etti.Yerel medya kaynaklarındaki görüntülerde, gözetim merkezinin önünde birçok itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra yerde örtü altında cesetler yer alıyor.Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bidenin-yasa-disi-goc-ile-mucadelede-yeni-plani-her-ay-en-fazla-30-bin-gocmen-kabul-edilecek-1065436137.html
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meksika, göçmen, yangın
meksika, göçmen, yangın

Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü

14:11 28.03.2023
© EPA / Luis TorresMeksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© EPA / Luis Torres
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Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Adının açıklanmasını istemeyen enstitü yetkilisi, Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki gözetim merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yerel medya kaynaklarındaki görüntülerde, gözetim merkezinin önünde birçok itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra yerde örtü altında cesetler yer alıyor.
Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi.
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