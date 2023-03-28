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Macar politikacı Kocsis: NATO üyeliği Finlileri endişelendiriyor
Macar politikacı Kocsis: NATO üyeliği Finlileri endişelendiriyor
Macar politikacı Kocsis, Finli yetkililerin NATO'ya katıldıktan sonra ABD tarafından kullanılmaktan korktuklarını söyledi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T21:49+0300
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macaristan
nato
finlandiya
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Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Kocsis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Finlandiya vatandaşlarının NATO'ya katıldıktan sonra ülkelerinin artık barışçıl ve tarafsız olmayacağından ve ABD'nin Rusya'ya karşı mücadelesinde onları kullanmaya başlayacağından korktuklarını söyledi.Kocsis, “Hafta sonu Finlandiya'dan birçok politikacı ve vatandaşın ülkelerinin NATO'ya katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği birçok e-posta aldım. NATO’ya katılımın ardından Rusya ile olan yaklaşık 1300 kilometre uzunluğundaki sınırın silahlı çatışmaların alanı olabileceğinden ve Finlandiya’nın tarafsız, barışçıl bir ülke olarak kalmayacağından korkuyorlar” ifadelerini kullandı.Kocsis, Finlandiya vatandaşlarının Macar parlamentosundaki iktidar partisinin başkanı olarak kendisinden ülkelerinin NATO üyeliğine destek vermemesini istediklerini ve bu konuda iradelerini beyan edebilecekleri bir referandum yapılmamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiklerini belirterek, "Bunlar, birçok Finlandiya vatandaşını haklı olarak endişelendiren ciddi konular. Bizim anlayışımıza göre, doğru olan, tüm önemli konularda insanların görüşlerininin sorulmasıdır. Dile getirdikleri endişeleri anlıyoruz ve hatta kısmen onlara katılıyoruz, ancak bunları tartışmak için artık çok geç. Macaristan, NATO ve Avrupa Birliği'nin sadık bir üyesidir, bu nedenle barışı güçlendirmek ve korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Finliler bu konuda bize güvenebilir” ifadelerini kullandı.Macaristan parlamentosu pazartesi günkü oturumda Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakı üyeliğini onaylama kararı almıştı.
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macaristan, nato, finlandiya
macaristan, nato, finlandiya

Macar politikacı Kocsis: NATO üyeliği Finlileri endişelendiriyor

21:49 28.03.2023 (güncellendi: 21:50 28.03.2023)
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAAFinlandiya bayrak
Finlandiya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAA
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Macar politikacı Kocsis, Finli yetkililerin NATO'ya katıldıktan sonra ABD tarafından kullanılmaktan korktuklarını söyledi.
Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Kocsis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Finlandiya vatandaşlarının NATO'ya katıldıktan sonra ülkelerinin artık barışçıl ve tarafsız olmayacağından ve ABD'nin Rusya'ya karşı mücadelesinde onları kullanmaya başlayacağından korktuklarını söyledi.
Kocsis, “Hafta sonu Finlandiya'dan birçok politikacı ve vatandaşın ülkelerinin NATO'ya katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği birçok e-posta aldım. NATO’ya katılımın ardından Rusya ile olan yaklaşık 1300 kilometre uzunluğundaki sınırın silahlı çatışmaların alanı olabileceğinden ve Finlandiya’nın tarafsız, barışçıl bir ülke olarak kalmayacağından korkuyorlar” ifadelerini kullandı.
Kocsis, Finlandiya vatandaşlarının Macar parlamentosundaki iktidar partisinin başkanı olarak kendisinden ülkelerinin NATO üyeliğine destek vermemesini istediklerini ve bu konuda iradelerini beyan edebilecekleri bir referandum yapılmamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiklerini belirterek, "Bunlar, birçok Finlandiya vatandaşını haklı olarak endişelendiren ciddi konular. Bizim anlayışımıza göre, doğru olan, tüm önemli konularda insanların görüşlerininin sorulmasıdır. Dile getirdikleri endişeleri anlıyoruz ve hatta kısmen onlara katılıyoruz, ancak bunları tartışmak için artık çok geç. Macaristan, NATO ve Avrupa Birliği'nin sadık bir üyesidir, bu nedenle barışı güçlendirmek ve korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Finliler bu konuda bize güvenebilir” ifadelerini kullandı.
Macaristan parlamentosu pazartesi günkü oturumda Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakı üyeliğini onaylama kararı almıştı.
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