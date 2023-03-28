https://sputniknews.com.tr/20230328/lukasenko-31-martta-belarus-halkina-ve-parlamentoya-hitap-edecek-1068858356.html

Lukaşenko, 31 Mart'ta Belarus halkına ve parlamentoya hitap edecek

Lukaşenko, 31 Mart'ta Belarus halkına ve parlamentoya hitap edecek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 31 Mart'ta Belarus halkı ve ülke parlamentosuna yönelik yıllık konuşmasını yapacağı bildirildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T16:32+0300

2023-03-28T16:32+0300

2023-03-28T16:32+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı İgor Sergeyenko, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 31 Mart'ta Belarus halkı ve ülke parlamentosuna yönelik yıllık konuşmasını yapacağını duyurdu.BelTA haber ajansının aktardığına göre Sergeyenko, “Devlet Başkanının Belarus halkına ve parlamentoya yönelik yıllık mesajı bu hafta, 31 Mart’ta gerçekleşecek. Bu, devlet başkanının konuşmasında değişen jeopolitik durum bağlamında ülkemizin acil kalkınma stratejisini belirleyeceği bir dönüm noktası, önemli bir olaydır” ifadelerini kullandı.Minsk'teki Cumhuriyet Sarayı'nda geleneksel formatta gerçekleştirilecek etkinliğe, özellikle Ulusal Meclis üyeleri, Cumhuriyet Konseyi üyeleri, bakanlıklar ve devlet komiteleri başkanları ile işçi kolektifleri ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Sergeyenko'ya göre etkinliğe, 2.5 binden fazla kişinin katılması planlanıyor.Sergeyenko, Lukaşenko’nun yıllık mesajı üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Durum neredeyse her gün dinamik bir şekilde değişiyor ve bu belgenin güncellenmesi gerekiyor" dedi.Ülkenin ilk ve şu ana kadarki tek devlet başkanı olarn Alekandr Lukaşenko, Ağustos 2020'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 80.1'ini alarak altıncı kez devlet başkanı olarak seçilmişti.

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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ulusa sesleniş