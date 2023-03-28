'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki 20 bin ton limon
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:33
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:13
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:50
119 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:54
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230328/korsan-et-ve-sut-kurumu-isletmelerine-ceza-1068832505.html
'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza
'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza
Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T08:34+0300
2023-03-28T08:34+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
et ve süt kurumu (esk)
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı, Et Balık K., Et Balık il/ilçe adı” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK’nın, toplum nezdinde bilinen eski adıyla “Et ve Balık Kurumu”nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi. Bu kapsamda Reklam Kurulu’nca, inceleme ve denetimlerin başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK’nın itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.“Tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen” 29 adet işletmeye ilişkin Reklam Kurulu’nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verileceği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fiyatlari-sabitlenen-et-urunlerinin-satisina-baslandi-1068672076.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_c49a149d61423c049b2ad16cd0b826b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, et ve süt kurumu (esk), ceza
ticaret bakanlığı, et ve süt kurumu (esk), ceza

'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza

08:34 28.03.2023
© AAAK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar eden işletmelere idari para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı, Et Balık K., Et Balık il/ilçe adı” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK’nın, toplum nezdinde bilinen eski adıyla “Et ve Balık Kurumu”nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi.
Bu kapsamda Reklam Kurulu’nca, inceleme ve denetimlerin başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK’nın itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.
“Tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen” 29 adet işletmeye ilişkin Reklam Kurulu’nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verileceği aktarıldı.
Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
EKONOMİ
Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı
23 Mart, 16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала