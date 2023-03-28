https://sputniknews.com.tr/20230328/korsan-et-ve-sut-kurumu-isletmelerine-ceza-1068832505.html
'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza
'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza
Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T08:34+0300
2023-03-28T08:34+0300
2023-03-28T08:34+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
et ve süt kurumu (esk)
ceza
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı, Et Balık K., Et Balık il/ilçe adı” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK’nın, toplum nezdinde bilinen eski adıyla “Et ve Balık Kurumu”nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi. Bu kapsamda Reklam Kurulu’nca, inceleme ve denetimlerin başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK’nın itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.“Tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen” 29 adet işletmeye ilişkin Reklam Kurulu’nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verileceği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fiyatlari-sabitlenen-et-urunlerinin-satisina-baslandi-1068672076.html
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ticaret bakanlığı, et ve süt kurumu (esk), ceza
ticaret bakanlığı, et ve süt kurumu (esk), ceza
'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza
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Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar eden işletmelere idari para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı, Et Balık K., Et Balık il/ilçe adı” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK’nın, toplum nezdinde bilinen eski adıyla “Et ve Balık Kurumu”nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi.
Bu kapsamda Reklam Kurulu’nca, inceleme ve denetimlerin başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK’nın itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.
“Tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen” 29 adet işletmeye ilişkin Reklam Kurulu’nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verileceği aktarıldı.