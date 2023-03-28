https://sputniknews.com.tr/20230328/korsan-et-ve-sut-kurumu-isletmelerine-ceza-1068832505.html

'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza

'Korsan Et ve Süt Kurumu' işletmelerine ceza

Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T08:34+0300

2023-03-28T08:34+0300

2023-03-28T08:34+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

et ve süt kurumu (esk)

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı, Et Balık K., Et Balık il/ilçe adı” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK’nın, toplum nezdinde bilinen eski adıyla “Et ve Balık Kurumu”nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi. Bu kapsamda Reklam Kurulu’nca, inceleme ve denetimlerin başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK’nın itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir” denildi.“Tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen” 29 adet işletmeye ilişkin Reklam Kurulu’nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verileceği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/fiyatlari-sabitlenen-et-urunlerinin-satisina-baslandi-1068672076.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, et ve süt kurumu (esk), ceza